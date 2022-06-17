В Курской области снова жалуются на обстрелы села

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что "противник" обстрелял село с минометов, пострадавших нет.

Источник: Старовойт в Telegram

Детали: При этом Старовойт не уточнил, о каком "противнике" идет речь и не сообщил, с какой стороны велись обстрелы.

Прямая речь Старовойта: "Сегодня (17 июня – ред.) около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе.

Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбило стёкла.

Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных".

Напомним: 17 июня утром российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву, один человек погиб.