Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Курской области снова жалуются на обстрелы села

Роман ПетренкоПятница, 17 июня 2022, 09:11
В Курской области снова жалуются на обстрелы села

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что "противник" обстрелял село с минометов, пострадавших нет.

Источник: Старовойт в Telegram

Детали: При этом Старовойт не уточнил, о каком "противнике" идет речь и не сообщил, с какой стороны велись обстрелы.

Реклама:

Прямая речь Старовойта: "Сегодня (17 июня – ред.) около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе.

Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений. По предварительным данным в некоторых домах выбило стёкла.

Ситуация полностью под контролем наших пограничников и военных".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 17 июня утром российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву, один человек погиб.

Темы: Росcияпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: