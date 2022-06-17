Через війну в московських СІЗО "застрягло" більше 350 громадян України – РосЗМІ

З початку війни в СІЗО Москви та спецприймальниках селища Сахарове знаходиться мінімум 358 громадян України. Багато кого з них планувалось депортувати на батьківщину. Чиновники кажуть, що не можуть цього зробити через розрив дипломатичних відносин між країнами.

Джерело: російський "Коммерсант"

Пряма мова члена РПЛ Москви Єви Меркачової: "З них (хто знаходиться в СІЗО – ред.) близько 60 осіб затримано на запит української сторони — це люди, яких розшукують на батьківщині за скоєння злочинів, у тому числі тяжких. Проте є й ті, хто каже, що не знав про свій розшук".

Деталі: Як з'ясувало видання, громадяни України утримуються в СІЗО й інших регіонів Росії. Поки що деяких вдалося вислати лише до так званої "ДНР".

Раніше між Росією та Україною діяла угода про висилку розшукуваних громадян на батьківщину, але з початком війни її було призупинено.

За словами Меркачової, в спецізоляторах знаходиться не менше 180 осіб, яких Росія звинувачує у скоєнні злочинів на своїй території. За згодою сторін, вони могли б відбувати покарання в Україні. Але тепер це неможливо.

Російські чиновники вважають, що до кінця війни і поновлення міждержавних угод українців слід утримувати у слідчих ізоляторах.

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Член Громадської наглядової ради Москви Георгій Іванов пояснив, що якщо війна затягнеться, угоди не будуть поновлені, українці можуть провести в центрах тимчасового утримання іноземних громадян 2 роки. Потім по закону їх повинні випустити. Але, як попереджає Іванов, на виході людей знову можуть затримати на той самий період.

Що було раніше: Наприкінці травня стало відомо, що в окупованому Криму у СІЗО Сімферополя звільняють місце для ув'язнених із територій материкової України, окупованих російськими військами.