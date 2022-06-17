Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через війну в московських СІЗО "застрягло" більше 350 громадян України – РосЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 09:53
Через війну в московських СІЗО застрягло більше 350 громадян України – РосЗМІ
Фото скріншот

З початку війни в СІЗО Москви та спецприймальниках селища Сахарове знаходиться мінімум 358 громадян України. Багато кого з них планувалось депортувати на батьківщину. Чиновники кажуть, що не можуть цього зробити через розрив дипломатичних відносин між країнами.

Джерело: російський "Коммерсант"

Пряма мова члена РПЛ Москви Єви Меркачової: "З них (хто знаходиться в СІЗО – ред.) близько 60 осіб затримано на запит української сторони — це люди, яких розшукують на батьківщині за скоєння злочинів, у тому числі тяжких. Проте є й ті, хто каже, що не знав про свій розшук".

Реклама:

Деталі: Як з'ясувало видання, громадяни України утримуються в СІЗО й інших регіонів Росії. Поки що деяких вдалося вислати лише до так званої "ДНР".

Раніше між Росією та Україною діяла угода про висилку розшукуваних громадян на батьківщину, але з початком війни її було призупинено.

За словами Меркачової, в спецізоляторах знаходиться не менше 180 осіб, яких Росія звинувачує у скоєнні злочинів на своїй території. За згодою сторін, вони могли б відбувати покарання в Україні. Але тепер це неможливо.

ВІДЕО ДНЯ

Російські чиновники вважають, що до кінця війни і поновлення міждержавних угод українців слід утримувати у слідчих ізоляторах.

Член Громадської наглядової ради Москви Георгій Іванов пояснив, що якщо війна затягнеться, угоди не будуть поновлені, українці можуть провести в центрах тимчасового утримання іноземних громадян 2 роки. Потім по закону їх повинні випустити. Але, як попереджає Іванов, на виході людей знову можуть затримати на той самий період.

Що було раніше: Наприкінці травня стало відомо, що в окупованому Криму у СІЗО Сімферополя звільняють місце для ув'язнених із територій материкової України, окупованих російськими військами.

Теми: в'язницявійнаРосіяРабінович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
в'язниця
CNN: Трамп планує з'явитися до в'язниці у зв'язку з пред'явленим йому звинуваченням
Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
"Вас всіх треба зґвалтувати, щоб нарожали росіян", – казали вертухаї. Світлана Ворова ("Азов") про 11 місяців полону
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: