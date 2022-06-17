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Из-за войны в московских СИЗО "застряло" более 350 граждан Украины – РосСМИ

"Украинская правда"Пятница, 17 июня 2022, 09:53
Фото скриншот

С начала войны в СИЗО Москвы и спецприемниках поселка Сахарово находится минимум 358 граждан Украины. Многих из них планировалось депортировать на родину. Чиновники говорят, что не могут этого сделать из-за разрыва дипломатических отношений между странами.

Источник: российский "Коммерсант"

Прямая речь члена СПЧ Москвы Евы Меркачевой: "Из них (кто находится в СИЗО – ред.) около 60 человек задержаны по запросу украинской стороны — это люди, которых разыскивают на родине за совершение преступлений, в том числе тяжких. Однако есть и те, кто говорит, что не знал о своем розыска".

Детали: Как выяснило издание, граждане Украины содержатся в СИЗО и других регионах России. Пока некоторых удалось выслать только в так называемую "ДНР".

Ранее между Россией и Украиной действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину, но с началом войны оно было приостановлено.

По словам Меркачевой, в специзоляторах находится не менее 180 человек, которых Россия обвиняет в совершении преступлений на своей территории. По согласию сторон, они могли бы отбывать наказание в Украине. Но сейчас это невозможно.

Российские чиновники считают, что до конца войны и возобновления межгосударственных соглашений украинцев следует содержать в следственных изоляторах.

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Член Общественного наблюдательного совета Москвы Георгий Иванов пояснил, что если война затянется, соглашения не будут возобновлены, украинцы могут провести в центрах временного содержания иностранных граждан 2 года. Потом по закону их должны выпустить. Но, как предупреждает Иванов, на выходе людей снова могут задержать на тот же период.

Что предшествовало: В конце мая стало известно, что в оккупированном Крыму в СИЗО Симферополя освобождают место для заключенных с территорий материковой Украины, оккупированных российскими войсками.

Темы: тюрьмавойнаРосcияРабинович
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