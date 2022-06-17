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ЗМІ дізналися, через яке пекло проходять українці під час "фільтрації" росіянами

Роман ПетренкоП'ятниця, 17 червня 2022, 10:58
ЗМІ дізналися, через яке пекло проходять українці під час фільтрації росіянами
фото ілюстративне

Українці, які потрапляють до російських "фільтраційних таборів" на окупованих територіях, проходять через тортури, побої та допити.

Джерело: BBC

Деталі: Українці, які намагаються виїхати з окупованих російськими військовими міст, не можуть цього зробити, не пройшовши через процес, який називають "фільтрацією".

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У людей вилучають телефони та вивчають їхні соцмережні акаунти, роздягають, уважно розглядають тіло, перевіряють татуювання, а також шукають синці на плечах та пальцях, які могли залишитись від застосування зброї.

Все, що здається перевіряючим підозрілим, може призвести до побиття або навіть тортур струмом, розповідають мирні жителі. Багатьох силою відправляють до Росії.

Один чоловік розповів, що видалив з телефону всі файли, хоча потім окупанти через комп'ютер намагалися відновити. Проте він повідомив, що соцмережі почистити не встиг - у Маріуполі відключили інтернет. У нього знайшли відео в Інстаграм, де він писав: "Президент, яким ми можемо пишатися. Вирушайте додому з вашим військовим кораблем!". Його за це побили.

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В іншого українця, вчителя історії, знайшли в телефоні слово "рашист" – били, зокрема й ногами. Потім його назвали тим, хто розповсюджує проукраїнську пропаганду, запитував про "події 2014 року", коли РФ окупувала Крим та розпочала війну на Донбасі. У нього питали, чи він згоден, що це була "громадянська війна в Україні", потім знайшли фото книжкової обкладинки з літерою "Г" і подумали, що це про Гітлера.

Після цього вчителя перевели до в'язниці, де він у камері з чотирма двоповерховими ліжками нарахував 24 особи. За кілька днів його відпустили на підконтрольну Україні територію.

Ще один чоловік бачив у наметі для допитів у Безіменному людей зі зв'язаними за спиною руками, яких били.

Люди повідомляють, що солдати катують українців до непритомності – ударами та струмом. Багатьох відпускають лише якщо вони погодяться виїхати до Росії.

У фільтрації існує ще приміщення, яке називають "кліткою". Люди там не отримували ні води, ні їжі, а до туалету ходили в кутку, у всіх на очах.

Один із колишніх в'язнів вважає, що окупанти користувалися механізмом фільтрації, "щоб показати свою абсолютну силу".

Деякі з тих, кого послали до Росії, змогли виїхати до інших країн, а в деяких випадках повернутися до України.

Нагадаємо: Командир полку Нацгвардії України "Азов" Денис Прокопенко зателефонував своїй дружині Катерині, яка також отримала інформацію, що росіяни утримують українських бійців у задовільних умовах. 

Теми: Росіяокупаціявійнатортури
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