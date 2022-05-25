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Командиру "Азова" вдалося поговорити з дружиною 

Олена РощінаСереда, 25 травня 2022, 09:01
Денис Прокопенко, скриншот, 20 травня

Командир полку Нацгвардії України "Азов" Денис Прокопенко зателефонував своїй дружині Катерині, яка також отримала інформацію, що росіяни утримують українських бійців у задовільних умовах. 

Джерело: Катерина Прокопенко у коментарі "The Guardian"

Деталі: Після виходу з заводу "Азовсталь" у Маріуполі Денис Прокопенко (Редіс) зміг коротко зателефонувати своїй дружині Катерині. Чи міг він говорити вільно, невідомо.

Пряма мова: "Він сказав, що у нього все добре, і запитав, як я. 

Я чула з інших джерел, що умови більш-менш задовільні. Їх годують, дають воду. Умови відповідають вимогам і за цей короткий період вони не зазнали насильства.

Що буде далі, ми, звісно, не знаємо, але на даний момент є треті сторони – ООН і Червоний Хрест – які контролюють ситуацію".

Деталі: За наявною інформацією, більшість поранених бійців "Азову" росіяни утримують у в’язниці в селі Оленівка, а менша група важкопоранених бійців перебуває в лікарні міста Новоазовськ на окупованій частині Донецької області. 

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Прокопенко повідомила, що, наскільки їй відомо, нікого з бійців до Росії не вивозили.

Катерина Прокопенко заснувала незалежну організацію для підтримки бійців з "Азовсталі", а це не лише "Азов", а й морпіхи, і прикордонники, і поліцейські.

"Мета організації – організовувати щотижневі дзвінки з ув’язненими, розвінчувати російські фейки про наших хлопців, забезпечити їхнє задовільне становище: ліжко, ліки, воду та їжу, а також агітувати за їх швидке звільнення". – розповіла Катерина.

За даними "The Guardian", щонайменше 1000 українських бійців, у тому числі членів батальйону "Азов", минулого тижня були перекинуті на територію, яку контролює Росія, після чого російські війська захопили металургійний завод "Азовсталь" у Маріуполі.

Раніше єдині новини про умови перебування захисників Маріуполя надходили від росіян. Міжнародний комітет Червоного Хреста, який займається моніторингом умов утримання військовополонених, не коментував ситуацію.

Цьому передувало: 

  • 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з "Азовсталі" виведено і що з 16 травня з бункерів вийшло 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.
  • Командир "Азова" Денис Прокопенко заявляв, що важкопоранені бійці з заводу "Азовсталь" мають бути доставлені на підконтрольну Україні територію шляхом обміну, а щодо загиблих захисників сподівався, що найближчим часом рідні зможуть поховати їх.

Читайте також: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

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Теми: Азов МаріупольполоненіОРДЛО
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