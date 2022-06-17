СМИ узнали, через какой ад проходят украинцы во время "фильтрации" россиянами

Украинцы, которые попадают в российские "фильтрационные лагеря" на оккупированных территориях, проходят через пытки, побои и допросы.

Источник: BBC

Детали: Украинцы, пытающиеся выехать из оккупированных российскими военными городов, не могут сделать этого, не пройдя через процесс, который называют "фильтрацией".

У людей изымают телефоны и изучают их соцсетевые аккаунты, раздевают, рассматривают тело, проверяют татуировки, а также ищут синяки на плечах и пальцах, которые могли остаться от применения оружия.

Все, что кажется проверяющим подозрительным, может привести к избиениям или даже пыткам током, рассказывают мирные жители. Многих силой отправляют в Россию.

Один мужчина рассказал, что удалил с телефона все файлы, хотя потом оккупанты через компьютер пытались из восстановить.

Однако он сообщил, что соцсети почистить не успел – в Мариуполе отключили интернет. У него нашли видео в Инстаграм, где он писал: ""Президент, которым мы можем гордиться. Отправляйтесь домой с вашим военным кораблем!". Его за это избили.

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У другого украинца, учителя истории, нашли в телефоне слово "рашист" - избивали, в том числе и ногами. Потом его назвали тем, кто распространяет проукраинскую пропаганду, спрашивал о "событиях 2014 года", когда РФ оккупировала Крым и начала войну на Донбассе. У него спрашивали, согласен ли он, что это была "гражданская война в Украине", потом нашли фото книжной обложки с буквой "Г" и подумали, что это про Гитлера.

После этого учителя перевели в тюрьму, где он в камере с четырьмя двухэтажными кроватями насчитал 24 человека. Через пару дней его отпустили на подконтрольную Украине территорию.

Еще один мужчина видел в палатке для допросов в Безыменном людей со связанными за спиной руками, которых избивали.

Люди сообщают, что солдаты пытают украинцев до потери сознания – ударами и током. Многих отпускают только если они согласятся уехать в Россию.

В фильтрации существует еще помещение, которое называют "клеткой". Люди там не получали ни воды, ни еды, а в туалет ходили в углу, у всех на глазах.

Один из бывших узников считает, что оккупанты пользовались механизмом фильтрации, "чтобы показать свою абсолютную силу".

Некоторые из тех, кого послали в Россию, смогли уехать в другие страны, а в некоторых случаях и вернуться в Украину.

Напомним: Командир полка Нацгвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко позвонил по телефону своей жене Екатерине, которая также получила информацию, что россияне удерживают украинских бойцов в удовлетворительных условиях.