"Граждане Чеченской республики!": росіяни обстрілювали Чернігівщину листівками

Ворог обстрілював Чернігівщину снарядами з пропагандистськими листівками, призначеними мешканцям Чеченської республіки.

Джерело: перший заступник глави МВС Євгеній Єнін

Пряма мова Єніна: "У середині він ніс пропагандистську отруту. Що цікаво, ці пропагандистські листівки призначені мешканцям Чеченської республіки. Чи переплутали, чи просто не заморочуються. Але ці листівки висипались на голови українців".

Деталі: Єнін продемонстрував 122-мм снаряд від системи "Град", вироблений за часів Радянського Союзу та впав на території Чернігівської області.

Дослівно листівки: "Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння з федеральними військами.

Вас намагаються змусити захищати чужі вам інтереси. Інтереси місцевих магнатів, керівників, банд, терористів".

Нагадаємо: Внаслідок обстрілів російськими загарбниками Чернігів зруйновано на 70%.