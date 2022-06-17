"Граждане Чеченской республики!": росіяни обстрілювали Чернігівщину листівками
Ворог обстрілював Чернігівщину снарядами з пропагандистськими листівками, призначеними мешканцям Чеченської республіки.
Джерело: перший заступник глави МВС Євгеній Єнін
Пряма мова Єніна: "У середині він ніс пропагандистську отруту. Що цікаво, ці пропагандистські листівки призначені мешканцям Чеченської республіки. Чи переплутали, чи просто не заморочуються. Але ці листівки висипались на голови українців".
Деталі: Єнін продемонстрував 122-мм снаряд від системи "Град", вироблений за часів Радянського Союзу та впав на території Чернігівської області.
Дослівно листівки: "Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння з федеральними військами.
Вас намагаються змусити захищати чужі вам інтереси. Інтереси місцевих магнатів, керівників, банд, терористів".
Нагадаємо: Внаслідок обстрілів російськими загарбниками Чернігів зруйновано на 70%.