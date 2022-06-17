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"Граждане Чеченской республики!": россияне обстреливали Черниговщину открытками

Роман ПетренкоПятница, 17 июня 2022, 12:10
Граждане Чеченской республики!: россияне обстреливали Черниговщину открытками
скриншот

Враг обстреливал Черниговщину снарядами с пропагандистскими листовками, назначенными для жителей Чеченской республики.

Источник: первый заместитель главы МВД Евгений Енин

Прямая речь Енина: "В середине он нес пропагандистский яд. Что интересно, эти пропагандистские листовки предназначены для жителей Чеченской республики. Или перепутали, или просто не заморачиваются. Но эти листовки высыпались на головы украинцев".

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Детали: Енин продемонстрировал 122-мм снаряд от системы "Град", произведенный при Советском Союзе и упавший на территории Черниговской области.

Дословно открытки: "Граждане Чеченской Республики! Вас пытаются вовлечь в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются вынудить защищать чужие вам интересы. Интересы местных магнатов, руководителей, банд, террористов".

Напомним: В результате обстрелов российскими захватчиками Чернигов разрушен на 70%.

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Темы: Росcияпропагандавойна
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