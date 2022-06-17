ЗСУ показали, як перетворили російський буксир на плавуче вогнище

Військово-морські сили Збройних сил оприлюднили відео, в якому показали, як підбили буксир російських окупантів "Василий Бех".

Джерело: відео ЗСУ, яке опублікував голова ОП Андрій Єрмак

Пряма мова Єрмака: "ВМС вразили протикорабельною ракетою російський буксир "Васілій Бех".

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За даними ОК "Південь", уражено 70% екіпажу".

Деталі: За даними ОК, наразі окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію.

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Передісторія: Вранці 17 червня ВМС вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.