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ЗСУ показали, як перетворили російський буксир на плавуче вогнище

Роман ПетренкоП'ятниця, 17 червня 2022, 13:02
скріншот

Військово-морські сили Збройних сил оприлюднили відео, в якому показали, як підбили буксир російських окупантів "Василий Бех".

Джерело: відео ЗСУ, яке опублікував голова ОП Андрій Єрмак

Пряма мова Єрмака: "ВМС вразили протикорабельною ракетою російський буксир "Васілій Бех".

За даними ОК "Південь", уражено 70% екіпажу".

Деталі: За даними ОК, наразі окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію.

Передісторія: Вранці 17 червня ВМС вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.

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Теми: Чорне морекораблівійнаРосія
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