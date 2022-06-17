Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ показали, как превратили российский буксир в плавучий очаг

Роман ПетренкоПятница, 17 июня 2022, 13:02
ВСУ показали, как превратили российский буксир в плавучий очаг
скриншот

Военно-морские силы Вооруженных сил обнародовали видео, в котором показали, как подбили буксир российских оккупантов "Василий Бех".

Источник: видео ВСУ, которое опубликовал глава ОП Андрей Ермак

Прямая речь Ермака: "ВМС поразили противокорабельной ракетой российский буксир "Василий Бех".

Реклама:

По данным ОК "Юг", поражено 70% экипажа".

Детали: По данным ОК, оккупанты проводят поисково-спасательную операцию.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: Утром 17 июня ВМС поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.

Темы: Черное морекорабливойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Черное море
"Садимся в лодки по 10 человек. А над нами летают российские СУшки". Командир спецподразделения ГУР Торкотюк об операциях в Черном море
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Украина и Россия ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море - британская разведка
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: