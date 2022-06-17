ВСУ показали, как превратили российский буксир в плавучий очаг

Военно-морские силы Вооруженных сил обнародовали видео, в котором показали, как подбили буксир российских оккупантов "Василий Бех".

Источник: видео ВСУ, которое опубликовал глава ОП Андрей Ермак

Прямая речь Ермака: "ВМС поразили противокорабельной ракетой российский буксир "Василий Бех".

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По данным ОК "Юг", поражено 70% экипажа".

Детали: По данным ОК, оккупанты проводят поисково-спасательную операцию.

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Предыстория: Утром 17 июня ВМС поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.