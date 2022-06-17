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Євробачення-2023 відбудеться не в Україні

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 червня 2022, 13:16
Євробачення-2023 відбудеться не в Україні
фото: getty images

Європейська мовна спілка вирішила, що пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні. Організатори звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.

Джерело: EBU

Дослівно: "EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні...

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В результаті цього рішення, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з ВВС, що посіли друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу Євробачення-2023 року в Сполученому Королівстві".

Деталі: При цьому в EBU зазначили, що хотіли б, щоб перемога України позначилася на конкурсі наступного року: "Це буде для нас пріоритетом у наших обговореннях з можливими господарями".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 14 травня гурт Kalush Orchestra посів перше місце і приніс третю в історії перемогу України в Євробаченні. 
  • 10 червня Кабінет міністрів створив організаційний комітет з проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення".

Теми: ЄвробаченняУкраїнавійнаВелика Британія
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