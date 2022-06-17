Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Євробачення-2023 відбудеться не в Україні

Мазуренко Альона П'ятниця, 17 червня 2022, 13:16
фото: getty images

Європейська мовна спілка вирішила, що пісенний конкурс "Євробачення" у 2023 році відбудеться не в Україні. Організатори звернулися до Великої Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.

Джерело: EBU

Дослівно: "EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні...

В результаті цього рішення, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з ВВС, що посіли друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу Євробачення-2023 року в Сполученому Королівстві".

Деталі: При цьому в EBU зазначили, що хотіли б, щоб перемога України позначилася на конкурсі наступного року: "Це буде для нас пріоритетом у наших обговореннях з можливими господарями".

Передісторія:

  • 14 травня гурт Kalush Orchestra посів перше місце і приніс третю в історії перемогу України в Євробаченні. 
  • 10 червня Кабінет міністрів створив організаційний комітет з проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу "Євробачення".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄвробаченняУкраїнавійнаВелика Британія
Головне сьогодні

Парамедика Тайру звільнили з полону – Зеленський

В Україні створять національну мережу зарядних станцій для електрокарів

Підбите російське судно "Васілій Бех" затонуло – Одеська ОВА

Українські військові звільнили з-під окупації село поблизу Ізюма – зведення Генштабу ЗСУ

відеоРосія застосує ядерну зброю в разі загрози її суверенітету – Путін

Байден: Путін не планував зупинятися на Україні

Усі новини...
Євробачення
Після перемоги на Євробаченні в Україні 68 дітей назвали Стефаніями
В Україні створили комітет з проведення Євробачення у 2023 році
Ткаченко запевнив, що наступне Євробачення точно пройде в Україні
Останні новини
01:39
ОК "Південь": ЗСУ знищили російський Т-72 та систему "Буратіно"
00:40
ЗМІ: США побоюються продавати Україні бойові безпілотники Grey Eagle
23:54
"Очікували більшого": МЗС Грузії – про рішення Єврокомісії щодо статусу кандидата
23:29
Прем’єр Нідерландів запевнив Зеленського у підтримці кандидатського статусу України
23:16
У Білорусі на сьогодні немає військ для такого наступу, як 24 лютого – Данілов
22:55
Парламенти Північної Європи і Балтії закликали пришвидшити військову допомогу Україні
22:50
Економічні новини 17 червня: Україна за крок від кандидатства в ЄС, Газпром скорочує поставки газу в Європу
22:50
На Сумщині за добу більше ста прильотів: росіяни гатять з усієї зброї
22:45
Бундесканцлер: Говорити з Путіним "абсолютно необхідно"
22:40
НБУ наростив продаж валюти
Усі новини...