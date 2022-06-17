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Евровидение-2023 состоится не в Украине

Алена МазуренкоПятница, 17 июня 2022, 13:16
Евровидение-2023 состоится не в Украине
фото: getty images

Европейский языковой союз решил, что песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году состоится не в Украине. Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место. 

Источник: EBU

Дословно: "EBU хотел бы поблагодарить UA.Суспільне за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra’s 14 мая в Турине и поделиться своей печалью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине...

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В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с BBC, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни Евровидение 2023 года в Соединенном Королевстве".

Детали: При этом в EBU отметили, что хотели бы чтобы победа Украины отразилась на конкурсе следующего года: "Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 14 мая группа Kalush Orchestra заняла первое место и принесла третью в истории победу Украины в Евровидении.
  • 10 июня Кабинет министров создал организационный комитет по проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса "Евровидение".

Темы: ЕвровидениеУкраинавойнаВеликобритания
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