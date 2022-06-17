СБУ накрила мережу російських агентів: «зливали» дані про ЗСУ та підпільників

Служба безпеки України заявила, що провела масштабну спецоперацію, під час якої нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ РФ. Всього було затримано 19 осіб у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Вінничині.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Затримані особи коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, а також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених.

Крім того, вони займалися підбором даних про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня України".

Деталі: Ворожою групою керував з Херсонщини агент російських спецслужб. Отримані розвіддані він по ланцюгу передавав окупантам, серед яких був і радник ставленика Кремля в анексованому Криму Сергія Аксьонова.

Під час проведення обшуків правоохоронці знайшли зброю, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами злочинів, не кажучи про прокремлівські агітаційні матеріали.

В СБУ кажуть, що знешкодивши ворожу мережу, запобігли численним ракетно-бомбовим ударам по цивільній інфраструктурі та житловим будинкам українців.

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Що було раніше: Сьогодні в СБУ повідомили, затримали російського агента, який розвідував позиції Збройних сил на Сумщині, поблизу кордону з Росією.