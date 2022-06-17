СБУ накрыла сеть российских агентов: «сливали» данные о ВСУ и подпольщиках

Служба безопасности Украины заявила, что провела масштабную спецоперацию, во время которой нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ РФ. Всего было задержано 19 лиц в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, на Днепропетровщине и Винничине.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Задержанные лица корректировали ракетные обстрелы украинских городов и разведывали позиции подразделений ВСУ, а также собирали информацию относительно мест содержания российских военнопленных.

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Кроме того, они занимались сбором данных об участниках национального сопротивления, которые подпольно противодействуют захватчикам на временно оккупированных территориях юга Украины".

Детали: Вражеской группой руководил с Херсонщины агент российских спецслужб. Полученные разведданные он по цепочке передавал оккупантам, среди которых был и советник ставленника Кремля в аннексированном Крыму Сергея Аксенова.

Во время проведения обысков правоохранители нашли оружие, компьютерную технику и средства связи с доказательствами преступлений, не говоря о прокремлевских агитационных материалах.

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В СБУ говорят, что обезвредив вражескую сеть, предотвратили многочисленные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам украинцев.

Что предшествовало: Сегодня в СБУ сообщили, задержали российского агента, разведывавшего позиции Вооруженных сил в Сумской области, вблизи границы с Россией.