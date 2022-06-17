Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Артилеристи розповіли, як залпом з шести "Цезарів" накрили окупантів з технікою

Роман ПетренкоП'ятниця, 17 червня 2022, 13:59
цезарі, фото залужного

Міністерство оборони опублікували відео, де одним залпом 6 "Цезарів" накрили район, де противник зосередив більше 15 одиниць озброєння та військової техніки.

Джерело: Міноборони

Деталі: Зазначається, що прямим влучанням було уражено самохідну гаубицю 2С-19 "Мста-С" ворога та командно-штабну машину командира батареї.

За словами військових, Caesar уражає кремлівських загарбників на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Дослівно: "Артилеристи уже ефективно застосовують САУ Caesar та інші крупні калібри НАТО на полі бою".

Нагадаємо: Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про поставку в Україну ще шести Caesar, флагмана французької артилерії. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силивійна
Головне сьогодні

Парамедика Тайру звільнили з полону – Зеленський

В Україні створять національну мережу зарядних станцій для електрокарів

Підбите російське судно "Васілій Бех" затонуло – Одеська ОВА

Українські військові звільнили з-під окупації село поблизу Ізюма – зведення Генштабу ЗСУ

відеоРосія застосує ядерну зброю в разі загрози її суверенітету – Путін

Байден: Путін не планував зупинятися на Україні

Усі новини...
Збройні сили
"Хижак помирає, хоче останній раз вкусити". Капелан 30-ї бригади про росіян, війну та перемогу України
ЗСУ відбили ворожий штурм на двох напрямках – зведення Генштабу
Міноборони заявило, що вже постачає зимовий одяг у війська
Останні новини
03:53
WSJ: Росія стала більш провокаційна в Сирії
03:10
SpaceX запустила в космос партію "Старлінків"
02:15
Литва частково заборонить перевозити товари залізницею до Калінінградської області
01:39
ОК "Південь": ЗСУ знищили російський Т-72 та систему "Буратіно"
00:40
ЗМІ: США побоюються продавати Україні бойові безпілотники Grey Eagle
23:54
"Очікували більшого": МЗС Грузії – про рішення Єврокомісії щодо статусу кандидата
23:29
Прем’єр Нідерландів запевнив Зеленського у підтримці кандидатського статусу України
23:16
У Білорусі на сьогодні немає військ для такого наступу, як 24 лютого – Данілов
22:55
Парламенти Північної Європи і Балтії закликали пришвидшити військову допомогу Україні
22:50
Економічні новини 17 червня: Україна за крок від кандидатства в ЄС, Газпром скорочує поставки газу в Європу
Усі новини...