Артилеристи розповіли, як залпом з шести "Цезарів" накрили окупантів з технікою

Міністерство оборони опублікували відео, де одним залпом 6 "Цезарів" накрили район, де противник зосередив більше 15 одиниць озброєння та військової техніки.

Джерело: Міноборони

Деталі: Зазначається, що прямим влучанням було уражено самохідну гаубицю 2С-19 "Мста-С" ворога та командно-штабну машину командира батареї.

За словами військових, Caesar уражає кремлівських загарбників на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Дослівно: "Артилеристи уже ефективно застосовують САУ Caesar та інші крупні калібри НАТО на полі бою".

Нагадаємо: Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про поставку в Україну ще шести Caesar, флагмана французької артилерії.