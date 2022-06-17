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Артилеристи розповіли, як залпом з шести "Цезарів" накрили окупантів з технікою

Роман ПетренкоП'ятниця, 17 червня 2022, 13:59
Артилеристи розповіли, як залпом з шести Цезарів накрили окупантів з технікою
цезарі, фото залужного

Міністерство оборони опублікували відео, де одним залпом 6 "Цезарів" накрили район, де противник зосередив більше 15 одиниць озброєння та військової техніки.

Джерело: Міноборони

Деталі: Зазначається, що прямим влучанням було уражено самохідну гаубицю 2С-19 "Мста-С" ворога та командно-штабну машину командира батареї.

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За словами військових, Caesar уражає кремлівських загарбників на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Дослівно: "Артилеристи уже ефективно застосовують САУ Caesar та інші крупні калібри НАТО на полі бою".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про поставку в Україну ще шести Caesar, флагмана французької артилерії. 

Теми: Збройні силивійна
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