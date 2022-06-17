Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Артиллеристы рассказали, как залпом из шести "Цезарей" накрыли оккупантов с техникой

Роман ПетренкоПятница, 17 июня 2022, 13:59
Артиллеристы рассказали, как залпом из шести Цезарей накрыли оккупантов с техникой
цезари, фото залужного

Министерство обороны опубликовали видео, где одним залпом 6 "Цезарей" накрыли район, где противник сосредоточил более 15 единиц вооружения и военной техники.

Источник: Минобороны

Детали: Отмечается, что прямым попаданием была поражена самоходная гаубица 2С-19 "Мста-С" врага и командно-штабная машина командира батареи.

Реклама:

По словам военных, CAESAR поражает кремлевских захватчиков на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.

Дословно: "Артиллеристы уже эффективно применяют САУ CAESAR и другие крупные калибры НАТО в поле боя".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке в Украину еще шести Caesar, флагмана французской артиллерии.

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Вооруженные силы
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: