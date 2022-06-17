Артиллеристы рассказали, как залпом из шести "Цезарей" накрыли оккупантов с техникой

Министерство обороны опубликовали видео, где одним залпом 6 "Цезарей" накрыли район, где противник сосредоточил более 15 единиц вооружения и военной техники.

Источник: Минобороны

Детали: Отмечается, что прямым попаданием была поражена самоходная гаубица 2С-19 "Мста-С" врага и командно-штабная машина командира батареи.

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По словам военных, CAESAR поражает кремлевских захватчиков на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.

Дословно: "Артиллеристы уже эффективно применяют САУ CAESAR и другие крупные калибры НАТО в поле боя".

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Напомним: Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке в Украину еще шести Caesar, флагмана французской артиллерии.