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Путіна змусили перенести виступ на ПМЕФ: завадили ddos-атаки

Ірина БалачукП'ятниця, 17 червня 2022, 14:22
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії був змушений перенести свій виступ на Петербурзькому міжнародному економічному форумі через масовані ddos-атаки на системи ПМЕФ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Президент вирішив перенести свій виступ на годину. Він відбудеться не о 2 годині, а о 3 годині. За цей час буде вжито всіх заходів для усунення наслідків цих кібератак.

Головне – буде забезпечена можливість для всіх, хто має бути присутнім на пленарці, бути там".

Деталі: За словами прессекретаря Путіна, масовані ddos-атаки на інтернет-ресурси та систему акредитації ПМЕФ розпочалися ще 16 червня.

Вночі систему "тримали", але 17 червня хакери змогли вивести з ладу "базу учасників форуму, систему акредитації, систему допуску по бейджам".

Пєсков пояснив, що "виникла затримка з отриманням бейджів, з підтвердженням проходу на основну планерку", і зараз фахівці працюють над тим, щоб вирішити цю проблему.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що на Петербурзький міжнародний форум як закордонні гості приїхали представники афганського Талібану й ватажок невизнаного збройного формування в Донецькій області.
  • Гостей форуму зустрічала робот на ім’я "Дуняша", яка питала ім’я в людини й пропонувала морозиво та каву. Окрім цього, на екранах помітили мультиплікацію пачки харчової соди з людськими кінцівками, очима й ротом. 

Теми: РосіяПутінкібербезпека
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