Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путіна змусили перенести виступ на ПМЕФ: завадили ddos-атаки

Ірина БалачукП'ятниця, 17 червня 2022, 14:22
Путіна змусили перенести виступ на ПМЕФ: завадили ddos-атаки
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії був змушений перенести свій виступ на Петербурзькому міжнародному економічному форумі через масовані ddos-атаки на системи ПМЕФ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Президент вирішив перенести свій виступ на годину. Він відбудеться не о 2 годині, а о 3 годині. За цей час буде вжито всіх заходів для усунення наслідків цих кібератак.

Реклама:

Головне – буде забезпечена можливість для всіх, хто має бути присутнім на пленарці, бути там".

Деталі: За словами прессекретаря Путіна, масовані ddos-атаки на інтернет-ресурси та систему акредитації ПМЕФ розпочалися ще 16 червня.

Вночі систему "тримали", але 17 червня хакери змогли вивести з ладу "базу учасників форуму, систему акредитації, систему допуску по бейджам".

ВІДЕО ДНЯ

Пєсков пояснив, що "виникла затримка з отриманням бейджів, з підтвердженням проходу на основну планерку", і зараз фахівці працюють над тим, щоб вирішити цю проблему.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що на Петербурзький міжнародний форум як закордонні гості приїхали представники афганського Талібану й ватажок невизнаного збройного формування в Донецькій області.
  • Гостей форуму зустрічала робот на ім’я "Дуняша", яка питала ім’я в людини й пропонувала морозиво та каву. Окрім цього, на екранах помітили мультиплікацію пачки харчової соди з людськими кінцівками, очима й ротом. 

Теми: РосіяПутінкібербезпека
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: