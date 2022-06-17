Путіна змусили перенести виступ на ПМЕФ: завадили ddos-атаки

Президент Росії був змушений перенести свій виступ на Петербурзькому міжнародному економічному форумі через масовані ddos-атаки на системи ПМЕФ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Президент вирішив перенести свій виступ на годину. Він відбудеться не о 2 годині, а о 3 годині. За цей час буде вжито всіх заходів для усунення наслідків цих кібератак.

Реклама:

Головне – буде забезпечена можливість для всіх, хто має бути присутнім на пленарці, бути там".

Деталі: За словами прессекретаря Путіна, масовані ddos-атаки на інтернет-ресурси та систему акредитації ПМЕФ розпочалися ще 16 червня.

Вночі систему "тримали", але 17 червня хакери змогли вивести з ладу "базу учасників форуму, систему акредитації, систему допуску по бейджам".

ВІДЕО ДНЯ

Пєсков пояснив, що "виникла затримка з отриманням бейджів, з підтвердженням проходу на основну планерку", і зараз фахівці працюють над тим, щоб вирішити цю проблему.

Передісторія: