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Путина вынудили перенести выступление на ПМЭФ: помешали ddos-атаки

Ирина БалачукПятница, 17 июня 2022, 14:22
Путина вынудили перенести выступление на ПМЭФ: помешали ddos-атаки
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России был вынужден перенести свое выступление на Петербургском международном экономическом форуме из-за массированных ddos-атак на системы ПМЭФ.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Президент принял решение перенести свое выступление на час. Оно состоится не в 2 часа, а в 3 часа. За это время будут приняты все меры для устранения последствий этих кибератак.

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Главное – будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там".

Детали: По словам пресс-секретаря Путина, массированные ddos-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ начались еще 16 июня.

Ночью систему "держали", но 17 июня хакеры смогли вывести из строя "базу участников форума, систему аккредитации, систему допуска по бейджам".

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Песков объяснил, что "возникла заминка с получением бейджей, с подтверждением прохода на основную планерку", и сейчас специалисты работают над тем, чтобы эту проблему устранить.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что на Петербургский международный форум в качестве зарубежных гостей приехали представители афганского Талибана и главарь непризнанного вооруженного формирования в Донецкой области.
  • Гостей встречала робот по имени "Дуняша", которая спрашивала имя у человека и предлагала мороженое или кофе. Кроме этого, на экранах была замечена мультипликация пачки пищевой соды с человеческими конечностями, глазами и ртом.

Темы: РосcияПутинкибербезопасность
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