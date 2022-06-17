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Путина вынудили перенести выступление на ПМЭФ: помешали ddos-атаки

Ирина БалачукПятница, 17 июня 2022, 14:22
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России был вынужден перенести свое выступление на Петербургском международном экономическом форуме из-за массированных ddos-атак на системы ПМЭФ.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Президент принял решение перенести свое выступление на час. Оно состоится не в 2 часа, а в 3 часа. За это время будут приняты все меры для устранения последствий этих кибератак.

Главное – будет обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарке, присутствовать там".

Детали: По словам пресс-секретаря Путина, массированные ddos-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ начались еще 16 июня.

Ночью систему "держали", но 17 июня хакеры смогли вывести из строя "базу участников форума, систему аккредитации, систему допуска по бейджам".

Песков объяснил, что "возникла заминка с получением бейджей, с подтверждением прохода на основную планерку", и сейчас специалисты работают над тем, чтобы эту проблему устранить.

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Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что на Петербургский международный форум в качестве зарубежных гостей приехали представители афганского Талибана и главарь непризнанного вооруженного формирования в Донецкой области.
  • Гостей встречала робот по имени "Дуняша", которая спрашивала имя у человека и предлагала мороженое или кофе. Кроме этого, на экранах была замечена мультипликация пачки пищевой соды с человеческими конечностями, глазами и ртом.

Темы: РосcияПутинкибербезопасность
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