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Лукашенко про війну Росії проти України: Це тільки початок

"Українська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 14:27
Фото "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ніхто не знає, чим закінчиться агресія Росії проти України і як надалі будуть розвиватись події.

Джерело: Лукашенко під час спілкування з працівниками "Белшини" в Бобруйську, якого цитує провладне білоруське інформагентство "Белта".

Пряма мова Лукашенка: "Ніхто не знає, чим закінчаться події в Україні, але це один із елементів великого переділу світу".

Деталі: За словами Лукашенка, "те, що відбувається в Україні, - це початок". На його переконання світ будуть "ламати, кришити", а в результаті постраждають малі держави.

Що було раніше: На початку червня Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід". На думку Лукашенка, Білорусь – це "об'єкт тиску" для Заходу, зокрема з геополітичних причин.

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Теми: ЛукашенковійнаУкраїна
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