Лукашенко о войне России против Украины: Это только начало

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не знает, чем закончится агрессия России против Украины, и как дальше будут развиваться события.

Источник: Лукашенко во время общения с работниками "Белшины" в Бобруйске, которого цитирует провластное белорусское информагентство "Белта".

Прямая речь Лукашенко: Никто не знает, чем закончатся события в Украине, но это один из элементов большого передела мира.

Реклама:

Детали: По словам Лукашенко, "происходящее в Украине - это начало". По его убеждению, мир будут "ламать, крошить", а в итоге пострадают малые государства.

Что предшествовало: В начале июня Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттянул Запад". По мнению Лукашенко, Беларусь – это "объект давления" для Запада, в том числе по геополитическим причинам.