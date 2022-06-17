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Лукашенко каже, що поставив уздовж кордону десять підрозділів

Роман ПетренкоП'ятниця, 17 червня 2022, 15:24
Лукашенко каже, що поставив уздовж кордону десять підрозділів
лукашенко, фото белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що розташував уздовж кордону за спиною у прикордонників десять підрозділів, щоби західні країни "не влізли".

Джерело: Лукашенко, якого цитує державне видання "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Тут нам доведеться реагувати. Тому що ми не можемо допустити, щоб нас взагалі поляки оточили. Це небезпечний варіант. І я колись сказав: ще українці нас попросять із росіянами, щоб ми їм допомогли зберегти цілісність. Щоб не відчепили.

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Ми це бачимо. Тому мені доводиться і на Заході тримати збройні сили напоготові, і на півдні. Десять підрозділів розташував уздовж кордону за спиною у прикордонників, щоби не влізли до Білорусі. А такі думки були.

Вчора мені ставили це питання, а як, що й інше, ви зайдете до України – ваша армія? Я говорю: ми не збираємося нікуди заходити, доки ви не перейшли червону лінію. Як тільки ви перейдете наш кордон або націлюватимете на Мозирський нафтопереробний завод (у них така шалена думка була), ми миттєво відповімо".

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Теми: ЛукашенкоБілоруськордонвійна
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