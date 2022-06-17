Лукашенко говорит, что поставил вдоль границы десять подразделений

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что выстроил вдоль границы за спиной у пограничников десять подразделений, чтобы западные страны "не влезли".

Источник: Лукашенко, которого цитирует государственное издание "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали.

Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы начеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были.

Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: а как, что и прочее, вы зайдете в Украину - ваша армия? Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим".

Напомним: