Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко говорит, что поставил вдоль границы десять подразделений

Роман ПетренкоПятница, 17 июня 2022, 15:24
лукашенко, фото белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что выстроил вдоль границы за спиной у пограничников десять подразделений, чтобы западные страны "не влезли".

Источник: Лукашенко, которого цитирует государственное издание "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали.

Мы это видим. Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы начеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были.

Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: а как, что и прочее, вы зайдете в Украину - ваша армия? Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛукашенкоБеларусьграницавойна
Главное сегодня

Парамедика Тайру освободили из плена – Зеленский

В Украине создадут национальную сеть зарядных станций для электрокаров

Подбитое российское судно "Василий Бех" затонуло – Одесская ОВА

Украинские военные освободили из-под оккупации село близ Изюма – сводка Генштаба ВСУ

ВИДЕОРоссия применит ядерное оружие в случае угрозы его суверенитета – Путин

Байден: Путин не планировал останавливаться на Украине

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко о войне России против Украины: Это только начало
Лукашенко задумался об усилении КГБ, но непонятно как
Подоляк об участии Беларуси в войне: Мы готовимся, а Лукашенко почувствует давление общества
Последние новости
05:34
Кременчуг: Россияне ударили ракетами по НПЗ
04:42
ISW: ВСУ ведут контрнаступление в направлении Изюма, чтобы продотвратить наступление россиян на Славянск
03:53
WSJ: Россия стала более провокационной в Сирии
03:10
SpaceX запустила в космос партию "Старлинков"
02:15
Литва частично запретит перевозить товары по железной дороге в Калининградскую область
01:39
ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский Т-72 и систему "Буратино"
00:40
СМИ: США боятся продавать Украине боевые беспилотники Grey Eagle
23:54
"Ожидали большего": МИД Грузии – о решении Еврокомиссии по статусу кандидата
23:29
Премьер Нидерландов заверил Зеленского в поддержке кандидатского статуса Украины
23:16
В Беларуси на сегодняшний день нет войск для такого наступления, как 24 февраля – Данилов
Все новости...