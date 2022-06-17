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У Росії відреагували на візовий режим із Україною черговою грубістю

Альона Мазуренко П'ятниця, 17 червня 2022, 15:28
У Росії відреагували на візовий режим із Україною черговою грубістю
ВОЛОДИМИР МЕДИНСЬКИЙ, GETTY IMAGES

Голова міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький заявив, що в Росії ні до чого вводити візовий режим з Україною у відповідь на її рішення.

Джерело: прокремлівське російське видання "РІА Новини"

Деталі: Слуцький заявив, що росіянам "ні до чого симетрично реагувати на провокацію".

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При цьому помічник президента РФ, голова російської делегації на переговорах з українською стороною Володимир Мединський у відповідь на введення Україною візового режиму з РФ сказав: "Чим би дитя не тішилося, аби не плакало".

Що було раніше: 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ. 

За словами джерел УП, якщо росіянин в Росії і захоче поїхати в Україну, то йде у візовий центр, якщо за кордоном, то йде в українське посольство або у візовий центр і отримує там візу на в'їзд.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • 26 травня президент Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження в Україні візового режиму для громадян Росії та доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що має наразі достатні можливості, щоб довести до позитивного результату ідею про запровадження візового режиму з РФ.

Теми: РосіявізиУкраїна
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