В России отреагировали на визовый режим с Украиной очередной грубостью

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в России незачем вводить визовый режим с Украиной в ответ на ее решение.

Источник: прокремлевское российское издание "РИА Новости"

Детали: Слуцкий заявил, что россиянам "незачем симметрично реагировать на провокацию".

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При этом помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в ответ на введение Украиной визового режима с РФ сказал: "Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало".

Что было раньше: 17 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.

По словам источников УП, если россиянин в России и захочет уехать в Украину, то идет в визовый центр, а если за границей, то идет в украинское посольство или в визовый центр и получает там визу на въезд.

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