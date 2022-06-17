СБУ: в Києві злочинці записались до лав добробату, щоб отримати зброю

Служба безпеки України затримала банду злочинців, члени якої записалися до лав одного з добровольчих батальйонів Києва, щоб отримати вогнепальну зброю.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Встановлено, що до складу банди входило 5 осіб різної національності. Їхньою діяльністю з території РФ керував уродженець Дагестану, підконтрольний представникам російських спецслужб".

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Деталі: З підробними документами злочинці в підрозділі батальйону отримали автоматичну зброю і сховали її за місцем проживання.

Після затримання у зловмисників вилучили бойовий арсенал: 29 автоматів "Калашникова", 1,2 кг вибухівки та бойові гранати, а також гранатомет, кулемет РПК, набої.

За даними слідства, автомати зловмисники планували використовувати для дестабілізації обстановки в регіоні.

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Що було раніше: Сьогодні в СБУ повідомили, що провели масштабну спецоперацію, під час якої нейтралізували розгалужену агентурну мережу ФСБ РФ. Всього було затримано 19 осіб у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Вінничині.