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СБУ: в Киеве преступники записались в ряды добробата, чтобы получить оружие

"Украинская правда"Пятница, 17 июня 2022, 15:30
СБУ: в Киеве преступники записались в ряды добробата, чтобы получить оружие
Фото пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала банду преступников, члены которой записались в ряды одного из добровольческих батальонов Киева, чтобы получить огнестрельное оружие.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Установлено, что в состав банды входило 5 человек разной национальности. Их деятельностью с территории РФ руководил уроженец Дагестана, подконтрольный представителям российских спецслужб".

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Детали: С поддельными документами преступники в подразделении батальона получили автоматическое оружие и спрятали его по месту жительства.

 

После задержания у злоумышленников изъяли боевой арсенал: 29 автоматов "Калашникова", 1,2 кг взрывчатки и боевые гранаты, а также гранатомет, пулемет РПК, патроны.

 

По данным следствия, автоматы злоумышленники планировали использовать для дестабилизации обстановки в регионе.

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Что предшествовало: Сегодня в СБУ сообщили, что провели масштабную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовали разветвленную агентурную сеть ФСБ РФ. Всего было задержано 19 человек в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепропетровщине и Винницкой области.

Темы: войнаКиев
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