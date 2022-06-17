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В Офісі президента заперечили, що лідери ЄС схиляли Зеленського до переговорів з Путіним 

Денис КарловськийП'ятниця, 17 червня 2022, 15:54
Зеленський з Макроном, Шольцом, Драґі й Йоганнісом у Києві 16 червня. фото: getty images

В Офісі президента України заперечили чутки, що 16 червня на переговорах лідери Європейського Союзу схиляли президента Володимира Зеленського відновити переговори з керівництвом РФ.

Джерело: прессекретар ОПУ Сергій Никифоров у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Никифорова: "Навпаки, вчора на зустрічі йшлося про те, що лише Україна самостійно може визначати, коли й на яких умовах сідати за стіл перемовин із Росією. До того ж наші партнери висловили зацікавленість у тому, щоб Україна перебувала у найбільш вигідній переговорній позиції. Саме тому вони і надалі надаватимуть нам оборонну, економічну та політичну підтримку".

Деталі: Німецьке видання Die Welt зі своїх джерел повідомляло, що на переговорах "за зачиненими дверима" лідери ЄС схиляли Зеленського відновити переговори з російським президентом Володимиром Путіним та досягти перемир’я, бо економічні наслідки санкцій тиснуть і на європейські економіки.

Передісторія: 

  • 16 червня прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон і румунський президент Клаус Йоганніс приїхали до Києва. Макрон і Шольц запевнили, що не будуть вимагати від Києва поступок на користь Росії заради прискорення миру. Драґі сказав, що мирна угода повинна задовольняти насамперед лідерів України.
  • Усі лідери публічно підтримали надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Теми: Офіс президентапереговориМакронШольц
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