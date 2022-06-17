В Офісі президента заперечили, що лідери ЄС схиляли Зеленського до переговорів з Путіним 

В Офісі президента України заперечили чутки, що 16 червня на переговорах лідери Європейського Союзу схиляли президента Володимира Зеленського відновити переговори з керівництвом РФ.

Джерело: прессекретар ОПУ Сергій Никифоров у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Никифорова: "Навпаки, вчора на зустрічі йшлося про те, що лише Україна самостійно може визначати, коли й на яких умовах сідати за стіл перемовин із Росією. До того ж наші партнери висловили зацікавленість у тому, щоб Україна перебувала у найбільш вигідній переговорній позиції. Саме тому вони і надалі надаватимуть нам оборонну, економічну та політичну підтримку".

Деталі: Німецьке видання Die Welt зі своїх джерел повідомляло, що на переговорах "за зачиненими дверима" лідери ЄС схиляли Зеленського відновити переговори з російським президентом Володимиром Путіним та досягти перемир’я, бо економічні наслідки санкцій тиснуть і на європейські економіки.

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