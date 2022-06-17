В Офісі президента заперечили, що лідери ЄС схиляли Зеленського до переговорів з Путіним 

В Офісі президента України заперечили чутки, що 16 червня на переговорах лідери Європейського Союзу схиляли президента Володимира Зеленського відновити переговори з керівництвом РФ.

Джерело: прессекретар ОПУ Сергій Никифоров у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова Никифорова: "Навпаки, вчора на зустрічі йшлося про те, що лише Україна самостійно може визначати, коли й на яких умовах сідати за стіл перемовин із Росією. До того ж наші партнери висловили зацікавленість у тому, щоб Україна перебувала у найбільш вигідній переговорній позиції. Саме тому вони і надалі надаватимуть нам оборонну, економічну та політичну підтримку".

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Деталі: Німецьке видання Die Welt зі своїх джерел повідомляло, що на переговорах "за зачиненими дверима" лідери ЄС схиляли Зеленського відновити переговори з російським президентом Володимиром Путіним та досягти перемир’я, бо економічні наслідки санкцій тиснуть і на європейські економіки.

Передісторія:

16 червня прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон і румунський президент Клаус Йоганніс приїхали до Києва. Макрон і Шольц запевнили, що не будуть вимагати від Києва поступок на користь Росії заради прискорення миру. Драґі сказав, що мирна угода повинна задовольняти насамперед лідерів України.

Усі лідери публічно підтримали надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.