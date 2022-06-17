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В Офисе президента возразили, что лидеры ЕС не склоняли Зеленского к переговорам с Путином

Денис КарловскийПятница, 17 июня 2022, 15:54

В Офисе президента Украины отрицают слухи, что 16 июня на переговорах лидеры Европейского Союза склоняли президента Владимира Зеленского возобновить переговоры с руководством РФ.

Источник: пресс-секретарь ОПУ Сергей Никифоров в комментарии "Укринформу"

Прямая речь Никифорова: "Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией. К тому же наши партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина находилась в наиболее выгодной переговорной позиции. Именно поэтому они и дальше будут оказывать нам оборонную, экономическую и политическую поддержку".

Детали: Немецкое издание Die Welt из своих источников сообщало, что на переговорах "за закрытыми дверями" лидеры ЕС склоняли Зеленского возобновить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и достичь перемирия, потому что экономические последствия санкций давят и на европейские экономики.

Предыстория:

  • 16 июня премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и румынский президент Клаус Иоганнис приехали в Киев. Макрон и Шольц заверили, что не  будут требовать от Киева уступок в пользу России ради ускорения мира. Драги сказал, что мирное соглашение должно удовлетворять прежде всего лидеров Украины.
  • Все лидеры публично поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Темы: Офис президентапереговорыМакронШольц
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