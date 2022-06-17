Віртуальні квитки на футбол принесли неймовірні гроші на відбудову України

Українська асоціація футболу повідомила, що вдалося зібрати 770 000 гривень на відбудову країни завдяки продажу віртуальних квитків на матчі збірної.

Джерело: УАФ

Деталі: Донати, окрім України, надходили з понад 35 країн, зокрема: Австрії, Канади, США, Нідерландів, Англії, Шотландії, Кенії, Бельгії, Грузії, Польщі тощо.

Всі отримані кошти уже найближчим часом надійдуть фандрейзинговій платформі UNITED24,.

Дослівно: "Це ще одне свідчення небайдужості світової спільноти і бажання боротись пліч-о-пліч з непереможним українським народом".

Довідково: United24 – це фандрейзингова платформа, завдання якої – стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України.

United24 збирає гроші на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога та відбудова України.

ВІДЕО ДНЯ

Кошти надходять на рахунки Нацбанку.

Станом на 4 червня через платформу було зібрано $51 330 630.

Нагадаємо: Легендарний футболіст та тренер Андрій Шевченко став першим амбасадором UNITED 24.