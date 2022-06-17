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Віртуальні квитки на футбол принесли неймовірні гроші на відбудову України

Роман ПетренкоП'ятниця, 17 червня 2022, 15:56

Українська асоціація футболу повідомила, що вдалося зібрати 770 000 гривень на відбудову країни завдяки продажу віртуальних квитків на матчі збірної.

Джерело: УАФ        

Деталі: Донати, окрім України, надходили з понад  35 країн, зокрема: Австрії, Канади, США, Нідерландів, Англії, Шотландії, Кенії, Бельгії, Грузії, Польщі тощо.

Всі отримані кошти уже найближчим часом надійдуть фандрейзинговій платформі UNITED24,.

Дослівно: "Це ще одне свідчення небайдужості світової спільноти і бажання боротись пліч-о-пліч з непереможним українським народом".

Довідково: United24 – це фандрейзингова платформа, завдання якої – стати головним вікном для збору пожертв на підтримку України.

United24 збирає гроші на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога та відбудова України.

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Кошти надходять на рахунки Нацбанку.

Станом на 4 червня через платформу було зібрано $51 330 630.

Нагадаємо: Легендарний футболіст та тренер Андрій Шевченко став першим амбасадором UNITED 24.

Теми: футболспортвійна
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