Виртуальные билеты на футбол принесли невероятные деньги на восстановление Украины

Украинская ассоциация футбола сообщила, что удалось собрать 770 тысяч гривен на восстановление страны благодаря продаже виртуальных билетов на матчи сборной.

Источник: УАФ

Детали: Донаты, кроме Украины, поступали из более чем 35 стран, в том числе: Австрии, Канады, США, Нидерландов, Англии, Шотландии, Кении, Бельгии, Грузии, Польши и т.д.

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Все полученные средства уже в ближайшее время поступят фандрейзинговой платформе UNITED24,.

Дословно: "Это еще одно свидетельство неравнодушия мирового сообщества и желание бороться бок о бок с непобедимым украинским народом".

Справка: United24 – это фандрейзинговая платформа, задача которой – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины.

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United24 собирает деньги на самые главные нужды по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление Украины.

Средства поступают на счета Нацбанка.

По состоянию на 4 июня через платформу было собрано $51 330 630.

Напомним: Легендарный футболист и тренер Андрей Шевченко стал первым послом UNITED 24