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Виртуальные билеты на футбол принесли невероятные деньги на восстановление Украины

Роман ПетренкоПятница, 17 июня 2022, 15:56

Украинская ассоциация футбола сообщила, что удалось собрать 770 тысяч гривен на восстановление страны благодаря продаже виртуальных билетов на матчи сборной.

Источник: УАФ

Детали: Донаты, кроме Украины, поступали из более чем 35 стран, в том числе: Австрии, Канады, США, Нидерландов, Англии, Шотландии, Кении, Бельгии, Грузии, Польши и т.д.

Все полученные средства уже в ближайшее время поступят фандрейзинговой платформе UNITED24,.

Дословно: "Это еще одно свидетельство неравнодушия мирового сообщества и желание бороться бок о бок с непобедимым украинским народом".

Справка: United24 – это фандрейзинговая платформа, задача которой – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины.

United24 собирает деньги на самые главные нужды по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление Украины.

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Средства поступают на счета Нацбанка.

По состоянию на 4 июня через платформу было собрано $51 330 630.

Напомним: Легендарный футболист и тренер Андрей Шевченко стал первым послом UNITED 24

Темы: футболспортвойна
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