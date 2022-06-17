Прикордонники розповіли, скільки росіян приїжджало в Україну з 2013 року

У Державній прикордонній службі повідомили, що у 2021 році кордон із Україною перетинали пів мільйона громадян Росії, а в 2013-ту - майже 11 мільйонів.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: У прикордонній службі не надали данних щодо 2022 року, однак, за словами Демченка, перетин кордону росіянами значно знизився, особливо після 24 лютого.

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Перетин кордону громадянами РФ на в’їзд в Україну:

2013 – 10,8 млн,

2014 – 2,5 млн,

2015-2019 – показники коливалися на рівні по 1,5 млн в рік,

2020 – 400 тис.,

2021 – 500 тис.

Відмови в'їзду громадянам РФ в Україну:

2013 – 900 тис.,

2014 – 15,5 тис.,

2015 – 11 тис.,

2016-2019 – показники коливалися на рівні 6-7 тис. на рік,

2020 – 3 тис.,

2021 – 7 тис.

Що було раніше: 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ.

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За словами джерел УП, якщо росіянин в Росії і захоче поїхати в Україну, то йде у візовий центр, якщо за кордоном, то йде в українське посольство або у візовий центр і отримує там візу на в'їзд.

Що передувало: