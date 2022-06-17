Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники розповіли, скільки росіян приїжджало в Україну з 2013 року

Мазуренко Альона , "Українська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 16:02

У Державній прикордонній службі повідомили, що у 2021 році кордон із Україною перетинали пів мільйона громадян Росії, а в 2013-ту - майже 11 мільйонів.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: У прикордонній службі не надали данних щодо 2022 року, однак, за словами Демченка, перетин кордону росіянами значно знизився, особливо після 24 лютого.

Перетин кордону громадянами РФ на в’їзд в Україну:

  • 2013 – 10,8 млн,
  • 2014 – 2,5 млн,
  • 2015-2019 – показники коливалися на рівні по 1,5 млн в рік,
  • 2020 – 400 тис.,
  • 2021 – 500 тис.

Відмови в'їзду громадянам РФ в Україну:

  • 2013 – 900 тис.,
  • 2014 – 15,5 тис.,
  • 2015 – 11 тис.,
  • 2016-2019 – показники коливалися на рівні 6-7 тис. на рік,
  • 2020 – 3 тис.,
  • 2021 – 7 тис.

Що було раніше: 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ. 

За словами джерел УП, якщо росіянин в Росії і захоче поїхати в Україну, то йде у візовий центр, якщо за кордоном, то йде в українське посольство або у візовий центр і отримує там візу на в'їзд.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • 26 травня президент Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження в Україні візового режиму для громадян Росії та доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що має наразі достатні можливості, щоб довести до позитивного результату ідею про запровадження візового режиму з РФ.

Теми: РосіякордонУкраїна
Головне сьогодні

Парамедика Тайру звільнили з полону – Зеленський

В Україні створять національну мережу зарядних станцій для електрокарів

Підбите російське судно "Васілій Бех" затонуло – Одеська ОВА

Українські військові звільнили з-під окупації село поблизу Ізюма – зведення Генштабу ЗСУ

відеоРосія застосує ядерну зброю в разі загрози її суверенітету – Путін

Байден: Путін не планував зупинятися на Україні

Усі новини...
Росія
Кабмін запровадив візовий режим з Росією
У Росії відреагували на візовий режим із Україною черговою грубістю
Пєсков про рішення надати Україні статус кандидата у члени ЄС: Вимагає підвищеної уваги
Останні новини
23:54
"Очікували більшого": МЗС Грузії – про рішення Єврокомісії щодо статусу кандидата
23:29
Прем’єр Нідерландів запевнив Зеленського у підтримці кандидатського статусу України
23:16
У Білорусі на сьогодні немає військ для такого наступу, як 24 лютого – Данілов
22:55
Парламенти Північної Європи і Балтії закликали пришвидшити військову допомогу Україні
22:50
Економічні новини 17 червня: Україна за крок від кандидатства в ЄС, Газпром скорочує поставки газу в Європу
22:50
На Сумщині за добу більше ста прильотів: росіяни гатять з усієї зброї
22:45
Бундесканцлер: Говорити з Путіним "абсолютно необхідно"
22:40
НБУ наростив продаж валюти
22:39
Шольц про постачання німецької зброї Україні: "Прибуде вчасно"
22:38
ЄС відновить торговельні перемовини з Індією після майже десятирічної павзи
Усі новини...