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Прикордонники розповіли, скільки росіян приїжджало в Україну з 2013 року

Альона Мазуренко , "Українська правда"П'ятниця, 17 червня 2022, 16:02
Прикордонники розповіли, скільки росіян приїжджало в Україну з 2013 року

У Державній прикордонній службі повідомили, що у 2021 році кордон із Україною перетинали пів мільйона громадян Росії, а в 2013-ту - майже 11 мільйонів.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: У прикордонній службі не надали данних щодо 2022 року, однак, за словами Демченка, перетин кордону росіянами значно знизився, особливо після 24 лютого.

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Перетин кордону громадянами РФ на в’їзд в Україну:

  • 2013 – 10,8 млн,
  • 2014 – 2,5 млн,
  • 2015-2019 – показники коливалися на рівні по 1,5 млн в рік,
  • 2020 – 400 тис.,
  • 2021 – 500 тис.

Відмови в'їзду громадянам РФ в Україну:

  • 2013 – 900 тис.,
  • 2014 – 15,5 тис.,
  • 2015 – 11 тис.,
  • 2016-2019 – показники коливалися на рівні 6-7 тис. на рік,
  • 2020 – 3 тис.,
  • 2021 – 7 тис.

Що було раніше: 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ. 

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За словами джерел УП, якщо росіянин в Росії і захоче поїхати в Україну, то йде у візовий центр, якщо за кордоном, то йде в українське посольство або у візовий центр і отримує там візу на в'їзд.

Що передувало:

  • 26 травня президент Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження в Україні візового режиму для громадян Росії та доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що має наразі достатні можливості, щоб довести до позитивного результату ідею про запровадження візового режиму з РФ.

Теми: РосіякордонУкраїна
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