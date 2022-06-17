Пограничники рассказали, сколько россиян приезжало в Украину с 2013 года
В Государственной пограничной службе сообщили, что в 2021 году границу с Украиной пересекали полмиллиона граждан России, а в 2013-м - почти 11 миллионов.
Источник: пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП
Детали: В пограничной службе не предоставили данные за 2022 год, однако, по словам Демченко, пересечение границы россиянами значительно снизилось, особенно после 24 февраля.
Пересечение границы гражданами РФ на въезд в Украину:
- 2013 – 10,8 млн,
- 2014 – 2,5 млн,
- 2015-2019 – показатели колебались на уровне по 1,5 млн в год,
- 2020 – 400 тыс.,
- 2021 – 500 тыс.
Отказы въезда гражданам РФ в Украину:
- 2013 – 900 тыс.,
- 2014 – 15,5 тыс.,
- 2015 – 11 тыс.,
- 2016-2019 – показатели колебались на уровне 6-7 тыс. в год,
- 2020 – 3 тыс.,
- 2021 – 7 тыс.
Что было раньше: 17 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.
По словам источников УП, если россиянин в России и захочет уехать в Украину, то идет в визовый центр, а если за границей, то идет в украинское посольство или в визовый центр и получает там визу на въезд.
Что предшествовало:
- 26 мая президент Владимир Зеленский поддержал петицию о введении в Украине визового режима для граждан России и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает достаточными возможностями, чтобы довести до позитивного результата идею о введении визового режима с РФ.