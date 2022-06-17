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Кабмин ввел визовый режим с Россией

Катерина ТищенкоПятница, 17 июня 2022, 16:03
Кабмин ввел визовый режим с Россией
Денис Шмыгаль, фото Кабмина

Кабинет министров принял решение о прекращении с 1 июля действия соглашения с Россией о безвизовом режиме.

Источник: премьер Денис Шмигаль в Telegram

Дословно: "Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с РФ о безвизовом режиме.

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Россияне не смогут попасть в Украину без получения визы. Решение вступает в силу с 1 июля этого года".

Что предшествовало: 17 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.

По словам источников УП, если россиянин в России и захочет уехать в Украину, то идет в визовый центр, а если за границей, то идет в украинское посольство или в визовый центр и получает там визу на въезд.

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Темы: РосcиявизыграницаКабинет министров
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