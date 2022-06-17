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Стали відомі деталі розмови Зеленського і Джонсона

Катерина ТищенкоП'ятниця, 17 червня 2022, 18:52
Стали відомі деталі розмови Зеленського і Джонсона
фото з Telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський, команда ОП та уряду обговорили з прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на РФ, а також гарантії безпеки.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, Зеленський у Telegram, пресслужба президента

 
фото з Telegram Єрмака

Деталі: За словами Єрмака, із Джонсоном зустрілися Зеленський, команда Офісу президенту та уряду.

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Дослівно: "Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі. І, звісно, нашу перемогу у війні за Незалежність".

Більше деталей: Сам Зеленський заявив, що вони з Джонсоном мають "спільний погляд на те, як рухатися до перемоги України". Він подякував прем’єру Британії за потужну підтримку.

 
фото з Telegram Зеленського
 

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський назвав серед першочергових завдань забезпечення протиповітряної оборони для України.

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"Головне сьогодні – забезпечити також протиповітряну оборону для України. Почали рухатися в цьому напрямку. Російські ракети залишаються загрозою для наших людей, для всієї території України. Абсолютна більшість російських ракетних ударів ведеться російською армією по звичайних людях, по цивільній інфраструктурі – житлових будинках, школах, лікарнях, університетах, транспорту. Очевидно, що це має бути одним із першочергових завдань для всіх нас, для наших партнерів – допомогти в захисті від російських ракет. Це буде гарантією життя для людей на більшості нашої території", – заявив президент.

Також, за його словами, під час перемовин сторони торкнулися підсумків третьої зустрічі у форматі "Рамштайн", де Велика Британія сприяла інтересам України.

Крім того, співрозмовники обговорили потребу нашої держави у фінансовій та економічній підтримці.

"Це не тільки фінанси, у нас також дефіцит пального через бомбардування нашого нафтопереробного заводу, наших резервів Російською Федерацією. Також проговорили складне питання – це забезпечення підготовки до опалювального сезону. Я вдячний Борису за готовність допомагати нашій державі", – сказав Зеленський.

Сторони також продовжили опрацювання гарантій безпеки для України, які можуть дати стабільність не тільки нашій державі, а й Європі та світу. Також Зеленський обговорив із Джонсоном розмінування територій України.

"Сумнівів, що ми переможемо, у нас немає, тому ми вже готуємося до відбудови країни після нашої перемоги", – сказав Зеленський.

Зі свого боку Борис Джонсон висловив розуміння стосовно неможливості будь-яких компромісів українського народу з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Україна страждає, українські військові страждають, але є всі ознаки й докази, що війська РФ перебувають під значним тиском, зазнають тяжких втрат, колосально витрачають своє озброєння. За 114 днів нападу на Україну вони досі не досягли тих цілей, які визначили для себе на перший тиждень", – сказав Джонсон.

За його словами, Велика Британія хоче забезпечити Україні стратегічну витривалість, тож посилюватиме світову дипломатичну коаліцію на підтримку нашої держави та працюватиме над посиленням санкцій проти режиму Путіна.

Прем’єр Британії запевнив, що його країна готова й надалі надавати Україні озброєння, організовувати підготовку військових для його застосування.

"Український народ і ЗСУ зможуть завдяки цьому зробити те, що хочуть насправді зробити українці, а саме – вигнати агресора з України", – підкреслив він.

Що передувало: Прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю вдруге з початку повномасштабної війни прибув до України з неоголошеним візитом.

Теми: Велика БританіяЗеленськийОфіс президентаАндрій Єрмак
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