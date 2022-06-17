Стали известны детали разговора Зеленского и Джонсона

Президент Владимир Зеленский, команда ОП и правительства обсудили с премьером Великобритании Борисом Джонсоном поставку тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на РФ, а также гарантии безопасности.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, Зеленский в Telegram, сайт президента

фото из Telegram Ермака

Детали: По словам Ермака, с Джонсоном встретились Зеленский, команда Офиса президента и правительства.

Дословно Ермак: "Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно, нашу победу в войне за Независимость".

Больше деталей: Сам Зеленский заявил, что у них с Джонсоном "общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины". Он поблагодарил премьера Британии за мощную поддержку.

фото из Telegram Зеленского

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский назвал среди первоочередных задач обеспечение противовоздушной обороны для Украины.

"Главное сегодня – обеспечить также противовоздушную оборону для Украины. Начали двигаться в этом направлении. Российские ракеты остаются угрозой для наших людей, всей территории Украины. Абсолютное большинство российских ракетных ударов ведется российской армией по обычным людям, по гражданской инфраструктуре – жилым домам, школам, больницам, университетам, транспорту. Очевидно, что это должно быть одной из первоочередных задач для всех нас, наших партнеров – помочь в защите от российских ракет. Это будет гарантией жизни для людей на большинстве нашей территории", – заявил президент.

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Также, по его словам, в ходе переговоров стороны затронули итоги третьей встречи в формате "Рамштайн", где Великобритания способствовала интересам Украины.

Кроме того, собеседники обсудили потребность нашего государства в финансовой и экономической поддержке.

"Это не только финансы, у нас также дефицит горючего из-за бомбардировки нашего нефтеперерабатывающего завода, наших резервов Российской Федерацией. Также проговорили сложный вопрос – это обеспечение подготовки к отопительному сезону. Я благодарен Борису за готовность помогать нашему государству", – сказал Зеленский.

Стороны также продолжили проработку гарантий безопасности для Украины, которые могут дать стабильность не только нашему государству, но и Европе и миру. Также Зеленский обсудил с Джонсоном разминирование территорий Украины.

"Сомнений, что мы победим, у нас нет, поэтому мы уже готовимся к восстановлению страны после нашей победы", – сказал Зеленский.

Со своей стороны, Борис Джонсон выразил понимание невозможности каких-либо компромиссов украинского народа с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Украина страдает, украинские военные страдают, но есть все признаки и доказательства, что войска РФ находятся под значительным давлением, терпят тяжелые потери, колоссально тратят свое вооружение. За 114 дней нападения на Украину они до сих пор не достигли целей, которые определили для себя на первую неделю", – сказал Джонсон.

По его словам, Великобритания хочет обеспечить Украине стратегическую выносливость, поэтому усилит мировую дипломатическую коалицию в поддержку нашего государства и будет работать над усилением санкций против режима Путина.

Премьер Британии заверил, что его страна готова и дальше предоставлять Украине вооружение, организовывать подготовку военных для его применения.

"Украинский народ и ВСУ смогут благодаря этому сделать то, что хотят действительно сделать украинцы, а именно – выгнать агрессора из Украины", – подчеркнул он.

Что предшествовало: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу во второй раз с начала полномасштабной войны прибыл в Украину с необъявленным визитом.