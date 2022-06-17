Харківщина: внаслідок ракетної атаки окупантів троє людей поранено

наслідки обстрілу росіян по первомайському. фото: гу нпу в харківській області

Унаслідок ракетної атаки росіян по Первомайському Харківської області троє людей дістали поранення.

Джерело: telegram-канал Національної поліції в Харківській області

Дослівно: "Вдень 17 червня військові ворожої армії завдали удару по місту Первомайському.

Внаслідок обстрілу постраждали три особи.

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та експерти".

Деталі: Російські окупаційні війська запустили ракети близько 10:10 по місцевому комунальному закладу в Первомайському. Поранення дістали співробітники установи, які перебували в приміщенні – одна жінка й два чоловіки.

Постраждалих ушпиталили. Двоє поранених чоловіків перебувають в операційній без свідомості – за їхнє життя борються лікарі. Жінка з травмами перебуває в контактному стані.

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Боєприпас поцілив у двоповерхову будівлю й пункт охорони перед в’їздом. Внаслідок удару пошкоджено вікна, стелю й стіни.

Що було раніше: Уночі 17 червня росіяни обстріляли касетними боєприпасами Золочів та довколишні села на Харківщині, поранивши двох мешканців.