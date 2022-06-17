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Харьковщина: в результате ракетной атаки оккупантов ранены три человека

Денис КарловскийПятница, 17 июня 2022, 18:27
последствия обстрелов россиян по первомайскому. фото: гу нпу в харьковской области

В результате ракетной атаки россиян по Первомайскому Харьковской области три человека получили ранения.

Источник: telegram-канал Национальной полиции в Харьковской области

Дословно: "Днем 17 июня военные вражеской армии нанесли удар по городу Первомайскому.

В результате обстрела пострадали три человека.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и эксперты".

Детали: Российские оккупационные войска запустили ракеты около 10:10 по местному коммунальному заведению в Первомайском. Ранения получили сотрудники учреждения, которые находились в помещении – одна женщина и два человека.

Пострадавших госпитализировали. Двое раненых мужчин находятся в операционной без сознания – за их жизнь борются врачи. Женщина с травмами находится в контактном состоянии.

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Боеприпас попал в двухэтажное здание и пункт охраны перед въездом. В результате удара повреждены окна, потолок и стены.

Что было раньше: Ночью 17 июня россияне обстреляли кассетными боеприпасами Золочев и близлежащие села в Харьковской области, ранив двух жителей.

Темы: Харьковская областьобстрелжертвывойна
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