Путін запевняє, що війна проти України відповідає міжнародному праву

Президент РФ Володимир Путін заявив, що юридична сторона війни Росії проти України, яку він називає "спецоперацією", повністю відповідає міжнародному праву.

Джерело: Путін у виступі на сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляє РБК, відео ТАСС і РИА Новости

Деталі: За словами Путіна, юридична сторона "спецоперації" в Україні повністю відповідає міжнародному праву. Коли якась територія відокремлюється від держави, питати дозволу у центральної влади не потрібно, сказав президент РФ, згадавши про рішення Міжнародного суду ООН щодо Косова.

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Пряма мова: "Тоді республіки Донбасу не повинні питати дозволу у київської влади. Вони оголосили про свою незалежність. У зв'язку з цим ми мали право їх визнати чи ні? Звісно, мали. Ми це зробили. Уклали з ними договір про взаємодопомогу, і відповідно до цього договору, а також зі статтею 151 статуту ООН надаємо їм військову допомогу.

Чи мали право? Мали у повній відповідності до статуту ООН. Подобається це комусь чи ні. Самі це зробили, створили прецедент. Тому наші дії є абсолютно легітимними".

Більше деталей: Він також заявив, що "бойові дії – це завжди трагедія". Проте президент РФ знову назвав війну "вимушеним заходом".

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Пряма мова: "Які б не були прозахідні уряди в Україні, ми ж з усіма нормально працювали. Ющенко був, Тимошенко, вони ж абсолютно прозахідно орієнтовані. Той самий так званий цивілізаційний вибір... Який там нафіг цивілізаційний вибір? Гроші натирали в українського народу, сховали у банках і хочуть їх захистити".

Довідка: З 2014 року Росія незаконно анексувала український Крим, а також проводила гібридну агресію та руками своїх маріонеток вела бойові дії на Донбасі. При цьому вона не визнавала себе стороною конфлікту й запевняла, що на Донбасі немає російських військових.

З 24 лютого 2022 року Росія почала відкрите повномасштабне вторгнення в Україну під приводом "захисту Донбасу" та "денацифікації" й "демілітаризації України". РФ руйнує житлові будинки та об’єкти інфраструктури по всій Україні, а також вбиває цивільне населення. Крім того, російські окупанти захопили частину Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Що передувало: 16 червня, через майже 4 місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не вторгалася в Україну.