Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін запевняє, що війна проти України відповідає міжнародному праву

Катерина ТищенкоП'ятниця, 17 червня 2022, 19:08
Путін запевняє, що війна проти України відповідає міжнародному праву
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Володимир Путін заявив, що юридична сторона війни Росії проти України, яку він називає "спецоперацією", повністю відповідає міжнародному праву.

Джерело: Путін у виступі на сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляє РБК, відео ТАСС і РИА Новости

Деталі: За словами Путіна, юридична сторона "спецоперації" в Україні повністю відповідає міжнародному праву. Коли якась територія відокремлюється від держави, питати дозволу у центральної влади не потрібно, сказав президент РФ, згадавши про рішення Міжнародного суду ООН щодо Косова.

Реклама:

Пряма мова: "Тоді республіки Донбасу не повинні питати дозволу у київської влади. Вони оголосили про свою незалежність. У зв'язку з цим ми мали право їх визнати чи ні? Звісно, мали. Ми це зробили. Уклали з ними договір про взаємодопомогу, і відповідно до цього договору, а також зі статтею 151 статуту ООН надаємо їм військову допомогу.

Чи мали право? Мали у повній відповідності до статуту ООН. Подобається це комусь чи ні. Самі це зробили, створили прецедент. Тому наші дії є абсолютно легітимними".

Більше деталей: Він також заявив, що "бойові дії – це завжди трагедія". Проте президент РФ знову назвав війну "вимушеним заходом".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Які б не були прозахідні уряди в Україні, ми ж з усіма нормально працювали. Ющенко був, Тимошенко, вони ж абсолютно прозахідно орієнтовані. Той самий так званий цивілізаційний вибір... Який там нафіг цивілізаційний вибір? Гроші натирали в українського народу, сховали у банках і хочуть їх захистити".

Довідка: З 2014 року Росія незаконно анексувала український Крим, а також проводила гібридну агресію та руками своїх маріонеток вела бойові дії на Донбасі. При цьому вона не визнавала себе стороною конфлікту й запевняла, що на Донбасі немає російських військових.

З 24 лютого 2022 року Росія почала відкрите повномасштабне вторгнення в Україну під приводом "захисту Донбасу" та "денацифікації" й "демілітаризації України". РФ руйнує житлові будинки та об’єкти інфраструктури по всій Україні, а також вбиває цивільне населення. Крім того, російські окупанти захопили частину Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Що передувало: 16 червня, через майже 4 місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не вторгалася в Україну.

Теми: Путінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: