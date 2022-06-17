Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин уверяет, что война против Украины соответствует международному праву

Катерина ТищенкоПятница, 17 июня 2022, 19:08
Путин уверяет, что война против Украины соответствует международному праву
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин заявил, что юридическая сторона войны России против Украины, которую он называет "спецоперацией", полностью соответствует международному праву.

Источник: Путин в выступлении на сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает РБК, видео ТАСС и РИА Новости

Детали: По словам Путина, юридическая сторона "спецоперации" в Украине полностью соответствует международному праву. Когда какая-нибудь территория отделяется от государства, спрашивать разрешения у центральных властей не нужно, сказал президент РФ, вспомнив о решении  Международного суда ООН по Косово.

Реклама:

Прямая речь: "Тогда республики Донбасса не должны спрашивать разрешения у киевских властей. Они объявили о своей независимости. В этой связи мы имели право их признать или нет? Конечно, имели. Мы это сделали. Заключили с ними договор о взаимопомощи, и в соответствии с этим договором, а также со статьей 151 устава ООН, оказываем им военную помощь.

Имели право? Имели, в полном соответствии с уставом ООН. Нравится это кому-то или нет. Сами это сделали, создали прецедент. Поэтому наши действия являются абсолютно легитимными".

Больше деталей: Он также заявил, что "боевые действия – это всегда трагедия". Однако президент РФ снова назвал войну "вынужденной мерой".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Какие бы ни были прозападные правительства в Украине, мы же со всеми нормально работали. Ющенко был, Тимошенко, они же абсолютно прозападно ориентированные. Тот же так называемый цивилизационный выбор... Какой там нафиг цивилизационный выбор? Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить".

Справка: С 2014 года Россия незаконно аннексировала украинский Крым, а также проводила гибридную агрессию и руками своих марионеток вела боевые действия на Донбассе. При этом она не признавала себя стороной конфликта и уверяла, что на Донбассе нет российских военных.

С 24 февраля 2022 года Россия начала открытое полномасштабное вторжение в Украину под предлогом "защиты Донбасса" и "дентификации" и "демилитаризации Украины". РФ разрушает жилые дома и объекты инфраструктуры по всей Украине, а также убивает гражданское население. Кроме того, российские оккупанты захватили часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Что предшествовало: 16 июня, спустя почти 4 месяца после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не вторгалась в Украину.

Темы: Путинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: