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Путин уверяет, что война против Украины соответствует международному праву

Катерина ТищенкоПятница, 17 июня 2022, 19:08
Владимир Путин, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин заявил, что юридическая сторона войны России против Украины, которую он называет "спецоперацией", полностью соответствует международному праву.

Источник: Путин в выступлении на сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает РБК, видео ТАСС и РИА Новости

Детали: По словам Путина, юридическая сторона "спецоперации" в Украине полностью соответствует международному праву. Когда какая-нибудь территория отделяется от государства, спрашивать разрешения у центральных властей не нужно, сказал президент РФ, вспомнив о решении  Международного суда ООН по Косово.

Прямая речь: "Тогда республики Донбасса не должны спрашивать разрешения у киевских властей. Они объявили о своей независимости. В этой связи мы имели право их признать или нет? Конечно, имели. Мы это сделали. Заключили с ними договор о взаимопомощи, и в соответствии с этим договором, а также со статьей 151 устава ООН, оказываем им военную помощь.

Имели право? Имели, в полном соответствии с уставом ООН. Нравится это кому-то или нет. Сами это сделали, создали прецедент. Поэтому наши действия являются абсолютно легитимными".

Больше деталей: Он также заявил, что "боевые действия – это всегда трагедия". Однако президент РФ снова назвал войну "вынужденной мерой".

Прямая речь: "Какие бы ни были прозападные правительства в Украине, мы же со всеми нормально работали. Ющенко был, Тимошенко, они же абсолютно прозападно ориентированные. Тот же так называемый цивилизационный выбор... Какой там нафиг цивилизационный выбор? Деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить".

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Справка: С 2014 года Россия незаконно аннексировала украинский Крым, а также проводила гибридную агрессию и руками своих марионеток вела боевые действия на Донбассе. При этом она не признавала себя стороной конфликта и уверяла, что на Донбассе нет российских военных.

С 24 февраля 2022 года Россия начала открытое полномасштабное вторжение в Украину под предлогом "защиты Донбасса" и "дентификации" и "демилитаризации Украины". РФ разрушает жилые дома и объекты инфраструктуры по всей Украине, а также убивает гражданское население. Кроме того, российские оккупанты захватили часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Что предшествовало: 16 июня, спустя почти 4 месяца после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не вторгалась в Украину.

Темы: Путинвойна
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