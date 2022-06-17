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Парамедика Тайру звільнили з полону – Зеленський

Катерина ТищенкоП'ятниця, 17 червня 2022, 21:32
Парамедика Тайру звільнили з полону – Зеленський
Юлія Паєвська, фото з її Facebook, зроблене до полону

Українського парамедика Юлію Паєвську (Тайру), яку окупанти захопили в середині березня у Маріуполі, звільнили з полону.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат.

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Тайра вже вдома. Будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх".

Що передувало: Російські окупанти взяли у полон Тайру в середині березня в Маріуполі.

Невдовзі після захоплення Тайри російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео з нею. У ролику пропагандисти РФ називають Паєвську "учасницею батальйону "Азов", хоча вона є не військослужбовицею, а цивільною волонтеркою-парамедиком.

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У травні агентство Associated Press опублікувало відео Тайри, зняте в Маріуполі до того, як вона потрапила в полон.

Теми: полоненіЗеленський
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