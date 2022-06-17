Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Парамедика Тайру освободили из плена – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 17 июня 2022, 21:32
Парамедика Тайру освободили из плена – Зеленский
Юлия Паевская, фото с ее Facebook, сделанное до плена

Украинского парамедика Юлию Паевскую (Тайру), которую оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе, освободили из плена.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Сегодня я уже могу сообщить об этом. Удалось освободить из плена Тайру, украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат.

Реклама:

Тайра уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрали всех".

Что предшествовало: Российские оккупанты взяли в плен Тайру в середине марта в Мариуполе.

Вскоре после захвата Тайры, российские пропагандистские СМИ опубликовали видео с ней. В ролике пропагандисты РФ называют Паевскую "участницей батальона "Азов", хотя она не военнослужащая, а гражданская волонтер-парамедик.

ВИДЕО ДНЯ

В мае агентство Associated Press опубликовало видео Тайры, снятое в Мариуполе до попадания в плен.

Темы: пленныеЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
пленные
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Около 20% российских пленных сдаются добровольно − Буданов
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе работала ПВО: оккупанты говорят, что сбили беспилотник
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: