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Парамедика Тайру освободили из плена – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 17 июня 2022, 21:32
Юлия Паевская, фото с ее Facebook, сделанное до плена

Украинского парамедика Юлию Паевскую (Тайру), которую оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе, освободили из плена.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Сегодня я уже могу сообщить об этом. Удалось освободить из плена Тайру, украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат.

Тайра уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрали всех".

Что предшествовало: Российские оккупанты взяли в плен Тайру в середине марта в Мариуполе.

Вскоре после захвата Тайры, российские пропагандистские СМИ опубликовали видео с ней. В ролике пропагандисты РФ называют Паевскую "участницей батальона "Азов", хотя она не военнослужащая, а гражданская волонтер-парамедик.

В мае агентство Associated Press опубликовало видео Тайры, снятое в Мариуполе до попадания в плен.

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Темы: пленныеЗеленский
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