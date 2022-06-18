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ОК "Південь": ЗСУ знищили російський Т-72 та систему "Буратіно"

Субота, 18 червня 2022, 01:39

ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-72, важку вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно", гаубицю "Мста-Б".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Загалом знищено 18 одиниць техніки, зокрема самохідна гармата "Гіацинт", три багатоцільові броньовані тягачі, дев’ять одиниць автомобільної і броньованої техніки. Знищено черговий польовий склад боєприпасів.

Ліквідовані 57 росіян.

Решта втрат уточнюється.

Нагадаємо: 17 червня затонуло судно забезпечення Чорноморського флоту РФ "Васілій Бех", яке підбили ВМС України.

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