ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский Т-72 и систему "Буратино"
Суббота, 18 июня 2022, 01:39
ВСУ на юге уничтожили российский танк Т-72, тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино", гаубицу "Мста-Б".
Источник: ОК "Юг"
Детали: Всего уничтожено 18 единиц техники, в том числе самоходная пушка "Гиацинт", три многоцелевых бронированных тягача, девять единиц автомобильной и бронированной техники. Уничтожен очередной полевой склад боеприпасов.
Ликвидировано 57 россиян.
Остальные потери уточняются.
Напомним: 17 июня затонуло судно обеспечения Черноморского флота РФ "Василий Бех", подбитое ВМС Украины.