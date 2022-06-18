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ОК "Юг": ВСУ уничтожили российский Т-72 и систему "Буратино"

Суббота, 18 июня 2022, 01:39

ВСУ на юге уничтожили российский танк Т-72, тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино", гаубицу "Мста-Б".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Всего уничтожено 18 единиц техники, в том числе самоходная пушка "Гиацинт", три многоцелевых бронированных тягача, девять единиц автомобильной и бронированной техники. Уничтожен очередной полевой склад боеприпасов.

Ликвидировано 57 россиян.

Остальные потери уточняются.

Напомним: 17 июня затонуло судно обеспечения Черноморского флота РФ "Василий Бех", подбитое ВМС Украины.

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