СБУ затримала корегувальника ракетних ударів по мосту в Затоці

Служба безпеки України затримала коригувальника ракетних обстрілів Одещини, встановила бойовика, який організовував ворожі блокпости на Харківщині, а також повідомила про підозру одному з керівників Russia Today.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "В Одеській області контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман. Про результати обстрілів він доповідав своєму "куратору" через закриті канали зв’язку".

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Деталі: У Херсонській області викрито місцевого підприємця, який організував силове захоплення Новокаховського підрозділу "Херсонгазу" на тимчасово окупованій території регіону.

Також зловмисник вимагав від чинного керівництва підприємства надати йому базу даних абонентів для передачі загарбникам.

За даними слідства, зрадник добровільно погодився співпрацювати з агресорами і запропонував допомогу у блокуванні енергетичної інфраструктури на півдні України.

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Наразі поплічнику ворога повідомлено про підозру у державній зраді. Тривають комплексні заходи для його затримання і притягнення до відповідальності.

У Донецькій області викрито мешканку Краматорська, яка публічно виправдовувала агресію РФ. Вона проводила стріми з кремлівською пропагандою, неодноразово закликала підтримати бойовиків та окупаційну адміністрацію так званої "ДНР".

Крім цього, співробітники СБУ ідентифікували та повідомили про підозру учаснику незаконних збройних формувань на сході, який організовував ворожі блокпости у Харківській області. За даними слідства, це мешканець тимчасово окупованого Краснодону, який у 2014 році приєднався до лав так званої "народної міліції ДНР", де його призначили заступником командира угруповання.

З лютого зловмисник брав участь у бойових діях проти українських військ на території Харківщини, у тому числі поблизу селищ Шестакове, Старий Салтів та Кутузівка Чугуївського району. Після цього бойовик повернувся до тимчасово окупованого Донецька, де й переховується від правосуддя.

Крім того, слідчі СБУ повідомили про підозру директору з мовлення російського телеканалу "Russia Today" Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав до ліквідації української державності та фізичного знищення українців. Для поширення ворожої агітації він використовував телевізійні ефіри та власні Youtube і Telegram-канали.

Наразі вирішується питання щодо оголошення пропагандиста у міжнародний розшук.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії СБУ відкрила понад 13 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних з агресією проти України. Більшість справ стосуються розслідування військових злочинів окупантів, а також підривної діяльності їхньої агентури та пропагандистів.