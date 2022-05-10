Одещина: росіяни вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман
Вівторок, 10 травня 2022, 17:05
Росія в черговий раз здійснила ракетний обстріл пошкодженого мосту через Дністровський лиман на Одещині.
Джерело: Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"
Дослівно: "По Одещині знов спрямована крилата ракета.
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Ворог продовжує атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман".
Деталі: Це вже четверта ракетна атака по цьому мосту за останній час.
Що передувало: Перший обстріл моста через Дністровський лиман стався 26 квітня, другий - 27 квітня.
ВІДЕО ДНЯ
2 травня російські війська втретє здійснили ракетний обстріл цього ж мосту.