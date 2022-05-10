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Одещина: росіяни вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман

Катерина ТищенкоВівторок, 10 травня 2022, 17:05
Одещина: росіяни вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман
Затока Одеської області

Росія в черговий раз здійснила ракетний обстріл пошкодженого мосту через Дністровський лиман на Одещині.

Джерело: Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"

Дослівно: "По Одещині знов спрямована крилата ракета.

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Ворог продовжує атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман".

Деталі: Це вже четверта ракетна атака по цьому мосту за останній час.

Що передувалоПерший обстріл моста через Дністровський лиман стався 26 квітня, другий - 27 квітня. 

ВІДЕО ДНЯ

2 травня російські війська втретє здійснили ракетний обстріл цього ж мосту.

Теми: Одеська областьРосіявійна
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