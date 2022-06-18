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СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по мосту в Затоке

Елена РощинаСуббота, 18 июня 2022, 13:26

Служба безопасности Украины задержала корректировщика ракетных обстрелов Одесщины, установила боевика, организовавшего вражеские блокпосты в Харьковской области, а также сообщила о подозрении одному из руководителей "Russia Today".

Источник: пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь:Одесской области контрразведчики СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман. О результатах обстрелов он докладывал своему куратору по закрытым каналам связи".

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Детали: В Херсонской области разоблачен местный предприниматель, организовавший силовой захват Новокаховского подразделения "Херсонгаза" на временно оккупированной территории региона.

Также злоумышленник потребовал от действующего руководства предприятия предоставить ему базу данных абонентов для передачи захватчикам.

По данным следствия, предатель добровольно согласился сотрудничать с агрессорами и предложил помощь в блокировании энергетической инфраструктуры на юге Украины.

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В настоящее время пособнику врага объявлено о подозрении в государственной измене. Продолжаются комплексные меры по его задержанию и привлечению к ответственности.

В Донецкой области разоблачена жительница Краматорска, которая публично оправдывала агрессию РФ. Она проводила стримы с кремлевской пропагандой, неоднократно призывала поддержать боевиков и оккупационную администрацию так называемой "ДНР".

Кроме того, сотрудники СБУ идентифицировали и сообщили о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований на востоке, который организовывал вражеские блокпосты в Харьковской области. По данным следствия, это житель временно оккупированного Краснодона, который в 2014 году присоединился к рядам так называемой "народной милиции ДНР", где был назначен заместителем командира группировки.

С февраля злоумышленник участвовал в боевых действиях против украинских войск на территории Харьковской области, в том числе вблизи поселков Шестаково, Старый Салтов и Кутузовка Чугуевского района. После этого боевик вернулся во временно оккупированный Донецк, где и скрывается от правосудия.

Кроме того, следователи СБУ сообщили о подозрении директору по вещанию российского телеканала "Russia Today" Антону Кузнецову-Красовскому, который призывал к ликвидации украинской государственности и физическому уничтожению украинцев. Для распространения враждебной агитации он использовал телевизионные эфиры и собственные YouTube и Telegram-каналы.

Сейчас решается вопрос объявлении пропагандиста в международный розыск.

Всего с начала полномасштабного вторжения России СБУ открыла более 13 тысяч уголовных производств, связанных с агрессией против Украины. Большинство дел касается расследования военных преступлений оккупантов, а также подрывной деятельности их агентуры и пропагандистов.

Темы: СБУвойнаОдесская областьХерсонская область
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