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Артилеристи показали, як знищили техніку та росіян з гаубиць M777

Роман ПетренкоСубота, 18 червня 2022, 14:52
Артилеристи показали, як знищили техніку та росіян з гаубиць M777
скріншот

Артилеристи 81-ї бригади ДШВ знищили один танк та дві бойові машини піхоти російських окупантів разом із екіпажами.

Джерело: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Деталі: На відео зафіксовано успішну роботу воїнів-артилеристів 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України, які з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777 знищують техніку та живу силу рашистів.

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Зокрема, були перетворені на металобрухт один танк та дві бойові машини піхоти російських окупантів разом з екіпажами.

Нагадаємо: Аеророзвідка Нацгвардії виявила ворожу техніку та передала координати артилеристам Збройних сил, які уразили три багатоцільові легкоброньовані тягачі, один вивели з ладу.

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Теми: зброяЗбройні силивійнаРосія
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