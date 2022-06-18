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Артиллеристы показали, как уничтожили технику и россиян c гаубиц M777

Роман ПетренкоСуббота, 18 июня 2022, 14:52
Артиллеристы показали, как уничтожили технику и россиян c гаубиц M777
скриншот

Артиллеристы 81-й бригады ДШВ уничтожили один танк и две боевые машины пехоты российских оккупантов вместе с экипажами.

Источник: Десантно-штурмовые войска ВСУ

Детали: На видео зафиксирована успешная работа воинов-артиллеристов 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины, которые из британских полевых прицепных гаубиц калибра 155 мм M777 уничтожают технику и живую силу рашистов.

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В частности, были превращены в металлолом один танк и две боевые машины пехоты российских оккупантов вместе с экипажами.

Напомним: Аэроразведка Нацгвардии обнаружила вражескую технику и передала координаты артиллеристам Вооруженных сил, которые поразили три многоцелевых легкобронированных тягача, один вывели из строя.

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Темы: оружиеВооруженные силывойнаРосcия
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