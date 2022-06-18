Медведєв про перемовини після контрнаступів ЗСУ: Якщо буде з ким говорити
Субота, 18 червня 2022, 16:00
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вважає, що після контрнаступів ВСУ до серпня "не буде з ким говорити".
Джерело: Медведєв у Telegram
Пряма мова Медведєва: "Головний переговорник від України вважає за можливе відновлення переговорів з Росією з кінця серпня.
Можна і так. Питання, чи буде про що і з ким говорити".
Передісторія: Глава переговорної групи з Росією з приводу війни Давид Арахамія розповів, що Україна може відновити переговори з окупантами з посиленої позиції наприкінці серпня після низки контратак.
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