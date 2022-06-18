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Перемовини з Росією можуть відновитися у кінці серпня після контрнаступів ЗСУ – Арахамія

Роман ПетренкоСубота, 18 червня 2022, 09:38
Перемовини з Росією можуть відновитися у кінці серпня після контрнаступів ЗСУ – Арахамія
АРАХАМІЯ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 7 КВІТНЯ. ФОТО: ДАВИД АРАХАМІЯ

Голова переговорної групи з Росією щодо війни Давид Арахамія розповів, що Україна може відновити перемовини з окупантами із посиленої позиції у кінці серпня після низки контратак.

Джерело: Арахамія в коментарі "Голосу Америки"

Деталі: За словами Арахамії, Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої позиції на фронті, але не уточнив, про що йдеться, щоб не дізналися росіяни.

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Пряма мова Арахамії: "Кінець серпня (коли Україна може відновити перемовини з посиленої позиції – ред.).

Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах.

Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях".

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  • 29 березня під час чергового раунду переговорів з РФ у Стамбулі Україна озвучила свої пропозиції щодо врегулювання. Там ішлося про те, що замість НАТО декілька країн стануть гарантами безпеки України і в разі агресії надаватимуть їй допомогу збройними силами, зброєю, "закритим" небом. Такі гарантії безпеки не працюватимуть на територіях окупованих Криму та ОРДЛО.
  • Українська делегація також запропонувала зафіксувати, що питання статусу Криму та Севастополя вирішуватиметься впродовж 15 років на двосторонніх переговорах, питання Донбасу – на прямих переговорах президентів України та Росії.
  • Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати міжнародний договір про гарантії безпеки лише після проведення референдуму з цього питання. Він також казав, що цьому має передувати виведення військ РФ із території України. 
  • 17 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з Росією на паузі через низку причин, ключова з яких – що Росія не демонструє розуміння актуальних процесів у світі.
  • 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова буде до переговорів із російськими загарбниками лише тоді, коли окупанти будуть готові закінчити війну

Теми: АрахаміяпереговориРосіявійна
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