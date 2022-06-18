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Перемовини з Росією можуть відновитися у кінці серпня після контрнаступів ЗСУ – Арахамія

Роман ПетренкоСубота, 18 червня 2022, 09:38
АРАХАМІЯ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 7 КВІТНЯ. ФОТО: ДАВИД АРАХАМІЯ

Голова переговорної групи з Росією щодо війни Давид Арахамія розповів, що Україна може відновити перемовини з окупантами із посиленої позиції у кінці серпня після низки контратак.

Джерело: Арахамія в коментарі "Голосу Америки"

Деталі: За словами Арахамії, Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої позиції на фронті, але не уточнив, про що йдеться, щоб не дізналися росіяни.

Пряма мова Арахамії: "Кінець серпня (коли Україна може відновити перемовини з посиленої позиції – ред.).

Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах.

Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях".

Передісторія:

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Теми: АрахаміяпереговориРосіявійна
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