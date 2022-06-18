Перемовини з Росією можуть відновитися у кінці серпня після контрнаступів ЗСУ – Арахамія
Субота, 18 червня 2022, 09:38
Голова переговорної групи з Росією щодо війни Давид Арахамія розповів, що Україна може відновити перемовини з окупантами із посиленої позиції у кінці серпня після низки контратак.
Джерело: Арахамія в коментарі "Голосу Америки"
Деталі: За словами Арахамії, Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої позиції на фронті, але не уточнив, про що йдеться, щоб не дізналися росіяни.
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Пряма мова Арахамії: "Кінець серпня (коли Україна може відновити перемовини з посиленої позиції – ред.).
Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах.
Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях".
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